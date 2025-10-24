(VIDEO) Emiliano Aguilar acusa a los Premios Billboard de faltarle al respeto: "Soy un ser humano"

Miami, Estados Unidos.- Un nuevo drama en la vida de Emiliano Aguilar, pues como te informamos en TRIBUNA, hace algunos días el hijo mayor de Pepe Aguilar denunció públicamente que había sido objeto de intentos de bloqueo en la industria musical por parte de su propio padre y de sus hermanos, Leonardo y Ángela Aguilar. En aquel entonces, la situación pareció calmarse un poco cuando confirmó su asistencia a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. ¿Qué ocurrió ahora?

El rapero tijuanense no tuvo una experiencia agradable en el evento que reúne a grandes figuras de la música latina, ya que a través de sus redes sociales expresó que desde su llegada a la premiación nada resultó como se lo habían prometido. Según relató el artista, antes del evento le aseguraron que tendría un lugar asignado cerca de los demás cantantes; sin embargo, una vez en el recinto le dieron un asiento bastante alejado y sin los beneficios que suelen recibir los invitados destacados.

Ante esta situación, la molestia del nieto de Don Antonio Aguilar fue tan grande que comenzó a despotricar contra los organizadores: "Me dijeron que iba a sentar en un lugar y me mandaron hasta la quinta chingad*. Nunca estuve, me tenían mi lugar y mi nombre, y no tenían nada. Así que, con todo respeto, chingun a su madre todos los pinches Billboard, la neta, se pasan de verg", aseveró el mexicano.

Emiliano Aguilar publicó una serie de videos muy molesto

Más tarde, subió un segundo video en su Instagram en el que dejó muy claro que este tipo de actitudes no harán que se rinda; por el contrario, prometió que trabajará con más empeño para demostrar que todos están muy equivocados. Asimismo, reafirmó que en el futuro él estará en la cima y serán los Premios Billboard de la Música Latina quienes le supliquen que recuerde su existencia.

De igual forma, aseguró que compartirá una hoja del evento en la que, supuestamente, se establecía cómo debía ser tratado. Por último, el intérprete de 32 años comentó que es consciente de que aún le falta camino por recorrer para convertirse en un gran artista, pero considera que los organizadores debieron tratarlo con mayor respeto: "La neta, ¿yo quién soy pa’ que me traten así (de bien)? Pero al menos que me traten con un poquito de dignidad, ¿sí me explico? O sea, también soy un ser humano. Ya sé que hay gente bien famosa y que yo apenas, pues yo qué, ¿no? Pero no se pasen de lanza, la neta".

Fuente: Tribuna del Yaqui