Acabó en la cárcel: Tras kilos de más y 17 años retirada, protagonista de novelas vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz mexicana, quien acabó en la cárcel hace algunos años, sorprendió a sus fanáticos debido a que por fin puso fin a su retiro de 17 años en la televisión y se encuentra a punto de reaparecer en la pantalla de Televisa. Se trata de la gran Yadhira Carrillo, quien se encuentra por estrenar su nueva telenovela, Los hilos del pasado, la cual fue producida por el reconocido José Alberto 'El Güero' Castro.

Carrillo es recordada por haber sido parte de melodramas como La Otra, Amarte es mi pecado y Barrera de Amor. Aunque todos sus proyectos fueron un éxito en audiencia, la famosa decidió retirarse tras finalizar las grabaciones de Palabra de Mujer, para dedicarse a su vida personal. Se casó con Juan Collado, quien estuvo detenido por años, por lo que era habitual que la prensa captara a Yadhira llegando a visitarlo a la cárcel. La pareja pasó fechas signficativas tras las rejas, como volver a casarse, sin embargo, ahora se especula que están separados.

Mientras Yadhira se enfrenta a este duro momento en su vida personal, también se encuentra feliz de haber podido volver a los foros de la empresa de San Ángel. Durante la presentación oficial de Los hilos del pasado, la actriz reconoció que este regreso ocurre en un momento emocionalmente significativo para ella, luego de atravesar situaciones personales complejas:

Cuando entré al foro por primera vez estaban de pie, parados de pie así esperando, y cuando entré dije: '¿Me están esperando a mí?' Y sí, me estaban esperando a mí. Claro que empecé a llorar, se te salen las lágrimas y dices:'No puede ser esto'. Fue un honor", relató visiblemente emocionada.

Carrillo destacó que este retorno no solo significa un nuevo capítulo profesional, sino también una reconexión emocional y mental con su vocación artística. "Es muy importante, por salud mental, dedicarte a lo que te gusta y para lo que estudiaste tanto tiempo", expresó. Con más de dos décadas de trayectoria, Yadhira aseguró que su visión sobre la fama y el éxito ha cambiado con los años.

Aquí podemos ver a una mujer actriz que se para bien en la tierra y que no la marea ni el éxito ni nada. Estoy muy agradecida con esto que estoy viviendo y sé que lo tienes que trabajar todos los días, que te tienes que cuidar para estar bien y que la gente vea en ti a una persona que trabaja sobre sí misma", reflexionó.

Además de hablar de su regreso a las novelas, Carrillo recordó su etapa de modelo, especialmente cuando protagonizó el videoclip musical de Que seas feliz, uno de los temas más emblemáticos de Luis Miguel. "Fue precioso, fue muy lindo. Creo que nunca he hablado de eso realmente porque trato un poco de cuidar esas vivencias, muchas muy hermosas como esta experiencia", comentó con una sonrisa ante la prensa.

Finalmente, Yadhira Carrillo envió un mensaje de gratitud y buenas vibras tanto a sus compañeros como a su público que esperó por años verla de regreso en el Canal de Las Estrellas: "Le mando siempre todo lo mejor y las bendiciones más grandes del mundo a él —Luis Miguel— y a cada una de las personas que nos ve y nos escucha".

Fuente: Tribuna del Yaqui