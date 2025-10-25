Eduardo Capetillo Jr así responde contundente a Carolina Ross tras afirmar que la engañó con actriz

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Eduardo Capetillo Jr., recientemente brindó una entrevista a Venga la Alegría, en la que decidió dejar en claro que él no engañó a nadie. Esto a modo de una contundente respuesta a la famosa cantante, Carolina Ross, que aseguró que el joven jugó con ella, mientras que al mismo tiempo estaba saliendo con la exactriz de Televisa y presentadora, Fabiola Campomanes.
La neta me siento muy ignorante porque por lo único que había escuchado tu nombre era por un reality, MasterChef, porque andabas coqueteando con alguien
Yo andaba ahí como que viendo qué pedo. Entonces, yo me quedé, bestia. Él y yo... nunca ha pasado nada, solo ha sido jijiji, jajaja. No (me dolió), cero. Solo fue como que no andes jugando conmigo si ya traes algo con alguien
Nunca estuve con Fabi, es mi amiga nada más
Soy muy sonriente y coqueta. Sí, eso lo acepto, eso soy yo, soy toquetona y él es una persona que es amigo del novio de mi hija. Entonces, él llegaba, me abrazaba y me sonreía, yo volteaba y le sonreía, pero yo así como soy de... Y pues ya se acaban ahí".
Fuente: Tribuna del Yaqui