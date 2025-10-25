Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 26 de octubre: Predicciones para el amor, dinero y trabajo

Ciudad de México.- Los horóscopos de Nana Calistar se han convertido en una guía indispensable para quienes buscan entender los mensajes que les envía el universo en su día a día. Con su estilo directo, místico y cargado de intuición, Nana ofrece predicciones que combinan sabiduría astrológica y consejos prácticos para el amor, la salud y el dinero. Si tú quieres saber qué te depara para este domingo 26 de octubre, quédate a leer TRIBUNA porque te trae las predicciones más acertadas.

Aries

Te encuentras brillando al máximo y viviendo una etapa de mucho crecimiento. Deja de perder el tiempo tratando de encajar donde no cabes. Es un buen momento para que tomes decisiones y pongas manos en acción.

Tauro

Recuerda que las mejores cosas llevan tiempo. Sin duda alguna te encuentras en un momento ideal para plantar y regar eso que tanto quieres cosechar. Una amistad se acercará a ti e intentará manipularte, no lo permitas.

Géminis

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sin duda estás en una etapa llena de buenas ideas, anótalas y hazlas realidad. Es probable que te enfermes en estos días, así que no te descuides. Algunas personas que te rodean no te ven con buenos ojos, ten cuidado con las envidias.

Cáncer

Es un buen momento para que seas vulnerable y te conectes con las personas que hay a tu alrededor. Aléjate de los triángulos amorosos, tú mejor que nadie sabes que esas cosas no acaban bien. Evita gastar de más, porque podrías acarrear deudas muy innecesarias.

Leo

No ocultes tus sentimientos, debes de empezar a ser más abierto. Estás en el momento ideal para que cambies de look. Es posible que una expareja regrese a tu vida pero no le permitas entrar; perdonen el pasado y cada quien a arreglar sus problemas.

Virgo

Cuídate de las vías respiratorias, te podrías enfermar. Disfruta el aquí y el ahora, deja atrás los malos momentos, no uses las noches para hundirte en la tristeza. Es posible que en estos días te enteres de un chisme de una persona especial o una amistad.

Libra

Si estás buscando una nueva relación, uno de tus no negociables debe ser la paz. Toma decisiones sabias y con razonamiento. Veo que algún trámite que tenías pendiente por fin tendrá solución. Elimina de tu alrededor a las personas que no te aportan nada y solo te hacen sentir mal.

Escorpio

Es buen momento para que explores hacia dentro y descubras tus sentimientos más profundos. Evita las discusiones con tu familia. Debes cuidarte de infecciones o enfermedades similares. Deja los celos con tu pareja o vendrá un problema que no tiene sentido. Buen momento para arrancar el negocio que tienes en mente.

Sagitario

Debes de darte la oportunidad de viajar y explorar, el mundo tiene mucho por enseñarte. Es posible que recibas una visita inesperada. Buen momento para hablar de planes a futuro si tienes pareja. Alguien de tu trabajo, ya sea compañero o jefe, podría ponerte un obstáculo.

Capricornio

Estás destinado al éxito, sé paciente y sigue trabajando. Cuídate de caídas o golpes físicos. Buen momento para decir adiós a tu pareja si ves que la relación ya no está fluyendo. No olvides: Tu familia es la única que estará al final y te ayudará a salir de problemas.

Acuario

Sin duda, todos tienen la oportunidad de marcar la diferencia en este mundo: Tenlo presente. Si estás pensando en vengarte de algo o alguien, recuerda que la vida se encarga de ello. Vienen momentos muy retadores, recuerda que tienes la capacidad de lograr todo.

Piscis

Es un momento ideal para confiar más en tu intuición y espiritualidad. Disfruta toda las cosas que la vida te pone enfrente. Mantente alerta, porque podrías cometer una indiscreción con una persona que realmente te quiere.

#Tendencias | Prima de Pepe Aguilar saca las garras por Ángela Aguilar tras cancelar conciertos: "Tiene talento" uD83DuDDE3?uD83CuDFA4https://t.co/EJAgQouJ2Q — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui