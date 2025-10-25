Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 25 de octubre 2025: ¿Cuál será la suerte de tu signo?

Ciudad de México.- Este sábado 25 de octubre llega con una carga energética intensa que marcará un antes y un después para varios signos zodiacales. La pitonisa más famosa de México y América Latina, Mhoni Vidente advierte que será un día de revelaciones, decisiones importantes y cierres de ciclo necesarios para avanzar; todo eso y más lo comparte en el horóscopo de hoy. Si no sabes qué decisiones tomar hoy, lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente y abre tu mente a las posibilidades.

Horóscopos de HOY sábado 25 de octubre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

A continuación, las predicciones completas de Mhoni Vidente para este sábado 25 de octubre de 2025.

Aries

La suerte se inclina a tu favor en temas laborales. Un proyecto que dabas por perdido resurge con fuerza, y podrías recibir una propuesta que mejore tu economía. En el amor, evita actuar por impulso y escucha antes de decidir.

Tauro

Este día te exigirá madurez emocional, querido Tauro. Mhoni Vidente advierte que na persona podría buscar reconciliarse contigo, pero no todo lo que brilla es oro. Analiza si vale la pena regresar a algo que te robó la paz.

Géminis

Noticias inesperadas podrían cambiar tu fin de semana. Mantén la calma y adapta tus planes, ya que lo que parece un contratiempo será en realidad una oportunidad disfrazada. Cuida tu alimentación, tu cuerpo te está pidiendo descanso.

Cáncer

Te enfrentas a una etapa de crecimiento personal, dice el horóscopo de hoy. Aunque los cambios recientes te hayan sacudido, comienzas a ver claridad en tus decisiones. Este sábado 25 de octubre, una conversación familiar te ayudará a sanar.

Leo

Tu carisma te abre puertas en lo profesional, pero también despierta envidias. No entres en conflictos innecesarios y deja que tus resultados hablen por ti. En el amor, una conexión intensa podría sorprenderte cuando menos lo esperes.

Virgo

Mhoni Vidente indica que este sábado será ideal para tomar decisiones financieras. Un movimiento inteligente puede mejorar tu estabilidad antes de fin de mes. En el ámbito sentimental, evita revivir historias que ya cerraste.

Libra

Llegan cambios en tu entorno social. Algunas amistades se alejarán, pero otras nuevas te ayudarán a crecer. Este día también es favorable para firmar acuerdos o resolver trámites pendientes. No dudes de tus capacidades.

Escorpión

La energía del día te impulsa a enfrentar verdades que habías evitado. Puede ser un momento intenso, pero liberador. En lo emocional, alguien del pasado podría buscarte; escucha, pero no caigas en lo mismo. La intuición será tu guía.

Sagitario

Se acerca una racha de buena suerte, sobre todo si confías en tus talentos. No temas arriesgarte en algo nuevo, el universo está de tu lado. En el amor, deja fluir las cosas; no todo debe tener una explicación inmediata.

Capricornio

Tu esfuerzo comienza a rendir frutos, pero no te relajes todavía. Una persona cercana te observará con admiración, y podrías recibir una propuesta interesante. No ignores tus emociones; expresar lo que sientes también es fortaleza.

Acuario

El día se presta para reflexionar y ordenar prioridades. Mhoni señala que podrías descubrir algo que cambiará tu forma de ver una relación o una amistad. Actúa con sabiduría, sin dejarte llevar por comentarios ajenos.

Piscis

Tu sensibilidad está más fuerte que nunca, lo que te permite conectar profundamente con quienes te rodean. Sin embargo, evita absorber los problemas ajenos. Este sábado, enfócate en actividades que te recarguen de energía y bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui