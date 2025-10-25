La tierna 'hija' de Kate del Castillo que tiene a todos preguntándose si habrá bebé en camino

Ciudad de México.- Kate del Castillo es una reconocida actriz de melodramas mexicanos quien, a pesar de su larga trayectoria, alcanzó especial relevancia a nivel internacional tras interpretar a Teresa Mendoza en La Reina del Sur (2011). Ahora, la artista vuelve a generar conversación en redes sociales por una reciente publicación que dividió a sus seguidores, ya que muchos consideran que podría estar en problemas. ¿Qué sucedió?

En realidad, no se trata de algo grave ni pone en riesgo su vida, aunque sí resulta cuestionable para ciertas personas. El pasado 23 de octubre, la actriz celebró su cumpleaños número 53, y es de esperarse que, por su amplio reconocimiento público, recibiera numerosos regalos. Sin embargo, uno en particular captó la atención de sus fans e incluso de aquellos que no suelen ser partidarios de la hija de Eric del Castillo.

Le regalaron un bebé 'reborn'

La activista por los derechos humanos y de los animales recibió un muñeco hiperrealista de un bebé, conocido también como baby reborn. Aunque algunas personas podrían confundirlo simplemente con un juguete, este objeto tiene distintos propósitos: hay quienes los coleccionan, mientras que a otros les resultan útiles como herramienta terapéutica, por ejemplo en casos de Alzheimer o para ayudar a sobrellevar la pérdida de un hijo.

Kate del Castillo con su regalo

"Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito. ¿No, ve esto? Es que está increíble. Velo, y su pelito", comenta en un fragmento del video mientras su actual pareja, Edgar Bahena, director de fotografía, grababa el momento en que abrió el regalo. Además, al tener a la pequeña en sus manos, le preguntó al artista qué nombre le pondrían, a lo que él sugirió uno, y la actriz respondió: "Guadalupe. Me parece muy bien, por la Virgencita o algo. Hola, Lupita (…) Bien mexicana va a ser. Esta niña va a ser muy mexicana y vas a hacer muy feliz a tus padres porque no vas a dar lata. Eres la hija perfecta, Lupita linda", concluyó.

En el post, Kate del Castillo también incluyó una dedicatoria dirigida a la persona que le hizo llegar este detalle. No obstante, la felicidad podría verse un tanto ensombrecida por los comentarios que hasta el momento de la elaboración de esta nota, la actriz no ha respondido. Los más frecuentes especulan que ella desea ser madre y, debido a alguna circunstancia, no ha logrado cumplir su sueño. Ahora te toca a ti: ¿crees que haya alguna razón oculta detrás de esta muñeca?

Fuente: Tribuna del Yaqui