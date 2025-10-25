A meses de ser madre, Claudia Martin sufre triste muerte y Carlos Said se lamenta: "Pedacito de cielo"

Ciudad de México.- A tan solo unos pocos meses de ser madre, la reconocida actriz de melodramas mexicana, Claudia Martin, a través de sus redes sociales, a confesado que acaba de sufrir una triste muerte, que no solamente la ha dejado devastada a ella, sino también a su esposo, el galán de novelas, Carlos Said, quien en sus comentarios no ha dudado en lamentar la pérdida de su esposa, asegurando que ahora es "un pedacito de cielo".

Actualmente, Claudia se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues en los últimos años ha estado en varios melodramas de Televisa, como en Fuego Ardiente, además de que a mediados de este 2025 llegó al altar con el ya mencionado galán de novelas, y ahora, esperan a su primer hijo, el cual han anunciado que será un varón. Sin embargo, en medio de toda la miel en su vida, la actriz se ha llevado un trago muy amargo; la muerte de su amada perrita.

Claudia, mediante su cuenta de Instagram compartió que tras más de una década a su lado, su amada perrita, de nombre Gusi, perdió la vida. La actriz de Los Ricos También Lloran, para recordarla, externó que fue una guerrera de verdad, pues sobrevivió a situaciones que nadie pensó, como al ser arrollada, y en todo el tiempo que vivió, la hizo una mujer feliz y le mostró lo que era el amor de verdad: "Fuiste la perrita más guerrera, sobreviviste a un atropellamiento contra todo pronóstico, te recuperaste y viviste muchísimos años más. Te amo por siempre mi Gusi".

Ante esto, señaló que para ella siempre será un milagro y no puede hacer más que agradecerle al universo y a lo más divino que la pusiera en su camino y la mantuviera a su lado por tantos años, y aunque ya la extraña mucho, sabe que en realidad ahora cuenta con una linda estrella en el universo que la va a iluminar: "Mi milagro, gracias por enseñarme a amar a los animales, fuiste mi ángel en la tierra y ahora lo eres siendo una linda estrella en el universo".

Por su parte, Carlos, en comentarios de la publicación, en la que se puede varias fotografías de Claudia a través de los años con su amada 'Gusi', dejó el mensaje: "Dos hermosas. ¡Te extrañaremos Gusi! Un pedacito de cielo". Como se sabe, en el último año, Said en varias ocasiones dejó ver varias imágenes en las que se le puede ver de paseo con la pequeña chihuahua y la otra perrita de Claudia, demostrando que eran muy apegados al can.

Fuente: Tribuna del Yaqui