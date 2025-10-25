¿Morirá 'El Bogueto'? Mhoni Vidente lanza trágica predicción para el reguetón: "Viene un asesinato"

Ciudad de México.- La reconocida pitonista, Mhoni Vidente, acaba de volver a dar de que hablar, debido a que recientemente, a través de su canal de YouTube lanzó trágica predicción, pues declaró que en las cartas, salió que en los siguientes meses "viene un asesinato" para el reguetón mexicano, que ha despertado las preocupaciones de los millones de fans de El Bogueto, ¿acaso morirá el cantante?

Como se sabe, el pasado 6 de octubre del año en curso, través de las redes sociales del periodista, Carlos Jiménez, se informó que en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, encontraron sin vida a Manuel Alejandro 'M', y que supuestamente la camioneta en la que estaba era del cantante antes mencionado. Aunque esto fue declarado como un suicidio, Mhoni declaró que para El Bogueto y sus colegas viene otra tragedia similar.

Dicha declaración de la famosa astrologa de origen cubano, y que fue nacionalizada mexicana, a través de su sección en el canal de YouTube del Heraldo de México, que es Pregúntale a Mhoni, declaró que en la Ciudad de México, va a perder la vida un cantante del reguetón, y que es "muy joven", incluso señaló que será a manos de alguien más: "Viene la muerte, el asesinato de un personaje de aquí de la CDMX que es reguetonero, que es de la música urbana, joven completamente, joven, joven, joven".

El Bogueto ACLARA que la MU3RT3 de su amigo se trató de un SU1C1D10. ¿Tienes algún mensaje para el cantante? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/R6JVm6Shpo — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 16, 2025

Aunque no dio el nombre del cantante que va a perder la vida, al haber tocado el tema de la muerte del amigo del Bogueto, y que dijera que estará entre sus 25 y 30 años de edad, se ha pensado que será el intérprete mexicano: "A toda la gente de la CDMX que son reguetoneros, gruperos, de música urbana, es joven de 25 a 30 años, se visualiza que la situación está muy complicada todavía y hay cosas muy oscuras que no sabemos nosotros que la lamentablemente muerte de este muchacho va a marcar y va a ser un dolor muy grande",

Cabe mencionar que en el pasado, Mhoni ha acertado con varias predicciones con el deceso de famosos cantantes, como fue el de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma norteño, pues reveló que sería uno del regional mexicano y que sería por un presunto ajuste de cuentas: "Viene la muerte de un famoso, mexicano, muy querido. Va a ser un atentado que va a marcar la historia de la agrupación. Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres el enemigo de otro".

Fuente: Tribuna del Yaqui