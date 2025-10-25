Prima de Pepe Aguilar saca las garras por Ángela Aguilar tras cancelar conciertos: "Tiene talento"

Ciudad de México.- La también cantante, Guadalupe Pineda, que es mayormente conocida por ser prima de Pepe Aguilar, acaba de brindar una entrevista en la que no ha dudado en sacar las garras para defender a su sobrina menor, la reconocida intérprete del regional mexicano, Ángela Aguilar, ante todo el hate que recibe en redes sociales por su boda con el también cantante sonorense, Christian Nodal, afirmando que "tiene talento" y eso es lo que importa.

En mayo del 2024, Nodal confirmó a través de sus redes sociales que había terminado su relación sentimental con Cazzu, la madre de su primera hija, Inti Nodal Cazzuchelli, sorprendiendo a millones. Sin embargo, poco después comenzó a surgir el rumor de que salía con Ángela, y cuando finalmente se confirmó, se desató el escándalo, al rumorearse que ambos intérpretes de Dime Como Quieres, comenzaron este romance antes de que Nodal fuera un hombre libre, ocasionando todo el hate, que aún hoy en día viven.

Pese a que historias de infidelidad han sacudido al mundo del espectáculo, cómo la de Adianez Hernández y Augusto Bravo, sin duda, la del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, se ha convertido en la más controvertida en más de una década. Según informes, la situación ya está afectando su carrera, pues en el último año, ambos han cancelado conciertos, que se dice fue por baja venta de boletos, como se dice que le pasó hace un par de días a la joven Aguilar.

¡Ay no, no, no! uD83DuDE31 La que está que no la calienta ni el sol es Ángela Aguilar uD83CuDF1EuD83DuDD25 Y es que las cancelaciones de sus shows en Estados Unidos uD83CuDDFAuD83CuDDF8 siguen a la orden del día. Ahora fueron estas fechas las que se le vinieron abajo uD83DuDE2C. ¡Una limpia urgente, por favor! uD83EuDDFF? ¿Qué está… pic.twitter.com/E2EsPBubHK — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) October 22, 2025

Ahora, en medio de esta nueva ola de hate por haber cancelado conciertos, Guadalupe en entrevista para TV Notas, aseguró que ella considera que han sido muy duros con una niña, y que debería de contar más el talento que los chismes o el escándalo, pues ella se dedica a cantar: "Yo creo que ha sido demasiado. Ángela es una niña, acaba de cumplir 22 años, pero lo que yo digo es que el talento no se juzga. Cuando te paras en un escenario y cantas como lo hace ella, no hay nada que decir; su interpretación y su talento son incuestionables".

De la misma manera, destacó que considera que la intérprete de Gotitas Saladas es una artista que cuenta con todo lo necesario para salir adelante de manera artística y llevar el nombre de México en alto, como otros grandes artistas, por lo que siente que las redes sociales se están usando de una manera incorrecta con tanto odio que hay y esos comentarios que no hacen más que herir a los demás: "Lamento este tipo de ataques, no solo en México, sino en el mundo con las redes sociales".

Fuente: Tribuna del Yaqui