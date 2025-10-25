¿Sandra Itzel demanda a Rey Grupero? El conductor de 'VLA' dice porqué no hablará de la exactriz de Televisa

Ciudad de México.- Después de que el Rey Grupero no tuviera piedad y arremetiera en contra de Sandra Itzel, ahora, mediante sus redes sociales acaba de asegurar que no hablará más de ella y sus actitudes dentro de La Granja VIP, sorprendiendo a sus millones de seguidores al revelar el porqué de esta situación tan inesperada con la exactriz de Televisa, ¿será acaso que el equipo de representantes de la artista demandó al conductor de Venga la Alegría: Fin de Semana?

Fue hace una semana, que el presentador de TV Azteca, durante su participación como uno de los críticos de la emisión, aseguró que la exparticipante de Inseparables, donde ambos fueron compañeros, en realidad era un lobo que fingía inocencia cuando en realidad se puede comer a todos: "Mucho cuidado con Sandra Itzel. Es un lobo disfrazado de cordero. Es mosca muerta y se van a llevar muchas sorpresas… van a ver".

Pero ahora, la postura del exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, ha cambiado radicalmente, ya que aseguró que no hablará más de Sandra, y no por una demanda, sino por el hecho de que no le dará más relevancia porque no la merece: "Yo abrí los ojos de muchas personas, pero hoy dejo de hablar de Sandra porque solo la engrandezco. Ustedes. ya saben cómo es su juego; juzguen y sean inteligentes. Queremos contenido, no muros y menos muebles. VOTEN INTELIGENTE".

Pero, Rey no solo dijo que ya no le daría foco innecesario a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, sino que también salió en defensa de Eleazar Gómez, asegurando que debería de quedarse porque es quién le dará más emoción al programa: "Seguro sacan a Eleazar Gómez por dejar un mueble, en fin, luego no se quejen que se pone aburrido. Que divertido ver que son bien básicos en vez de dejar que arda @lagranjavipmx pero bueno solo fue un comentario jajajaja".

Fuente: Tribuna del Yaqui