Shakira sale en defensa de Bad Bunny tras intentos de quitarle el show del Medio Tiempo del Super Bowl LX

Miami, Estados Unidos.- La cantante colombiana Shakira, se pronunció con entusiasmo y firmeza sobre la histórica participación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. En una entrevista con Variety, la artista celebró el anuncio del puertorriqueño con declaraciones que reivindican la música en español y la representación latina en el escenario más visto del mundo, que atrae a más de 100 millones de espectadores anuales, defendiéndolo de los ataques.

"¡Ya era hora!", exclamó con una genuina felicidad Shakira, al ser consultada sobre la elección del intérprete de temas como Cuando Vea a tu Mamá: "Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluir parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz… La aceptación de la música en español como parte del mainstream ha avanzado mucho desde que comencé. Espero, y me gusta pensar, que todas las veces que mi música enfrentó resistencia o desconcierto en el mundo angloparlante antes de ser aceptada ayudó a abrir el camino hasta donde estamos ahora".

La intérprete de Hips Don’t Lie añadió: "Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial, pueda actuar en el escenario más grande del mundo. Es el momento perfecto para una actuación como esta. No puedo esperar a verla". Shakira recordó su experiencia en el Super Bowl LIV de 2020, donde co-protagonizó el show junto a Jennifer Lopez, con apariciones sorpresa de Bad Bunny y J Balvin.

En esa ocasión, el dúo presentó un repertorio mixto que incluyó canciones en español, como Chantaje, Ella Es Callaíta y más, marcando el primer espectáculo de medio tiempo liderado por artistas latinas en la historia del evento: "Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, e incluso tener parte de nuestro repertorio en español, fue una decisión audaz", comentó, destacando cómo ese momento ayudó a normalizar la música latina en el mainstream estadounidense.

uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83DuDD25uD83CuDDF5uD83CuDDF7 This Shakira X Bad Bunny medley is still fire! pic.twitter.com/0qT7CjRqaR — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 16, 2025

La cantante también enfatizó el impacto cultural de la decisión de la NFL, Roc Nation y Apple Music: "Este es un momento que trasciende géneros y fronteras. Es una victoria para todos los que creemos en el poder de la música como lenguaje universal". Shakira, pionera en fusionar ritmos latinos con pop global, ve en Bad Bunny, el artista más reproducido en Spotify de 2020 a 2022, un continuador de ese legado, con éxitos como Tití me preguntó, Callaíta y Yo perreo sola que han acumulado más de 100 mil millones de reproducciones en la plataforma.

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convertirá en el primer headliner en realizar un show predominantemente en español. El anuncio oficial se hizo el 28 de septiembre de 2025 durante el medio tiempo del partido de Sunday Night Football entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys.

En un comunicado, el intérprete de Perro Negro, expresó: "Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown… Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl". La noticia ha generado una mezcla de celebraciones y controversias.

La legendaria actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno dice que su artista favorita es Shakira

La artista fue la encargada de homenajear a Bad Bunny en los recientes premios Billboard Latino pic.twitter.com/USM1uyKgMz — lobadomesticada (@d0mesticada) October 25, 2025

Mientras artistas como Shakira, Jennifer Lopez y Shaboozey han respaldado públicamente la elección, con Lopez instando a los fans a no cerrarse a "algo maravilloso", sectores conservadores en Estados Unidos han criticado la decisión. Una petición en Change.org, lanzada el 16 de octubre de 2025 por Kar Shell de Texas, solicita reemplazar a Bad Bunny por el cantante country George Strait, argumentando que el reguetón no representa los “valores tradicionales” del país y que el show debería ser "apto para familias" y en inglés. La petición ha superado las 70,000 firmas al 23 de octubre de 2025, criticando incluso las "actuaciones drag” de Bad Bunny y promoviendo a Strait como símbolo de “unidad, tradición y música americana atemporal".

El presidente Donald Trump se sumó a las críticas en una entrevista con Newsmax el 6 de octubre de 2025, calificando la elección como "absolutamente ridícula" y "loca", admitiendo que "nunca había oído de él" y cuestionando por qué la NFL optó por un artista que no canta en inglés. Además, el asesor de Trump, Corey Lewandowski y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem han insinuado que agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement) estarán "por todas partes" en el evento para "hacer cumplir la ley", en medio de temores de Bad Bunny sobre redadas migratorias, a pesar de que, como puertorriqueño, es ciudadano estadounidense y su gira mundial 2026 excluye EE.UU. por preocupaciones similares.

Organizaciones conservadoras como Turning Point USA han anunciado un All American Halftime Show alternativo el 8 de febrero de 2026, enfocado en "fe, familia y libertad" con música en inglés, como respuesta directa al show de Bad Bunny. A pesar de las voces disidentes, el respaldo de figuras como Shakira refuerza el valor simbólico de esta presentación: "Bad Bunny es un artista que ha roto barreras sin pedir permiso. Su presencia en el Super Bowl es una afirmación de que la música latina no solo tiene lugar en el mundo, sino que puede liderarlo", concluyó la cantante.

La expectativa por el show es altísima. Bad Bunny ha redefinido el alcance del reguetón y la música urbana, y su actuación, su única presentación confirmada en EE.UU. en 2026, promete ser un momento histórico para la cultura latina en el entretenimiento global, especialmente tras su residencia de 31 fechas en Puerto Rico que atrajo a medio millón de fans y su monólogo en Saturday Night Live del 4 de octubre de 2025, donde bromeó: "Tienen cuatro meses para aprender español".

Dropkick Murphys’ Ken Casey defends Bad Bunny as a Super Bowl headliner to @RollingStone:



“I had never really listened to Bad Bunny’s music, but after his performance in ‘Happy Gilmore 2,’ I will go to the mat for that guy. God bless his heart. He is a true, true American.” pic.twitter.com/ZaBzPX1s0u — Pop Crave (@PopCrave) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui