Tragedia en 'Exatlón México': TV Azteca le da devastadora noticia a atleta azul, ¿saldrá del reality?

Ciudad de México.- Desgraciadamente, la reconocida deportista originaria de Honduras, Paola Peña, se encuentra pasando por un momento de mucho dolor, pues se descubrió un trágico momento familiar en medio de su participación en Exatlón México. El pasado viernes 24 de octubre, en TV Azteca le pasaron una llamada de su madre, que le dio una devastadora noticia a la integrante del equipo azul, ¿acaso saldrá del reality?

Peña, como se sabe, ya tiene dos meses en las playas de la República Dominicana, debido a que comenzó como las novatas en el Draft en el Ascenso, destacando por su velocidad y siendo una de las mejores en dicha competencia. Una vez que comenzó la nueva temporada, el resultado fue que pasó a estar en el equipo de los azules, los cuales en esta nueva emisión han estado sorprendiendo al superar a los rojos, ganando la mayoría de los premios, como la Villa 360.

Pero, mientras que la deportista estaba dentro de la emisión, su abuela comenzó a sufrir un deterioro significativo en su estado de salud, debido a que padece de una enfermedad en los riñones que hace que deba de tener diálisis. Pese a que se conoce que no está bien, y son los riñones los afectados, en realidad no se ha dicho si la señora era considerada para un trasplante de riñón o si solo necesitaba la mínima de cantidad.

Ahora, Paola tuvo la oportunidad por los altos mandos de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, de recibir una llamada de parte de su madre, que se encuentra en Honduras, para que le diera la trágica noticia de que su abuela, por desgracia tomó la decisión de dejar su medicamento de diálisis, por lo que los médicos les han dejado en claro que de esto no podrá sobrevivir y solamente están esperando a que de su último aliento.

Poco después, se le permitió que también hablara con su abuela, que consistió en que ella le diera unas últimas palabras, pues la señora de la tercera edad ya no podía hablar, y al no saber si alcanzará a ver hasta el final de dicho reality deportivo, Paola quiso decirle unas palabras de despedida llenas de amor, en el que le agradece que fuera una madre para ella y que le enseñara a ser toda una guerrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui