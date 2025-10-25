Tras 'Frankenstein', Guillermo del Toro alista su nueva película: haría 'El Fantasma de La Ópera'

Ciudad de México.- Después de haber hecho el icónico monstruo de ciencia ficción y terror, Frankenstein, que promete ser todo un éxito, el reconocido director y productor de cine, Guillermo del Toro, acaba de brindar una entrevista en la que ha revelado que está listo para su nueva película, que dice que podría ser el reconocido Fantasma de la Ópera. Dicha apuesta podría ser otra oportunidad para ganar otro Premio Óscar, al ser de los personajes más reconocidos.

Actualmente, del Toro se encuentra promocionando su versión del monstruo de Frankenstein, siendo su versión basada en el libro de Mary Shelley, y que es protagonizado por Oscar Isaac y Japón Elordi. El productor en su más reciente entrevista, al hablar de su filme, declaró que por más de 30 años este había sido su mayor sueño: "Sentí que nacía en un mundo implacable, donde o tenías que ser un corderito blanco o estabas condenado".

Pero, pese a que asegura que Frankenstein es su mayor sueño cinematográfico, hace poco, en una entrevista con la revista Inverse, señaló que está listo para pensar en el siguiente monstruo, señalando que por ahora piensa en hacer: "El Fantasma de la Ópera, porque es un clásico, pero me gustaría hacerlo diferente. Tengo un par de ideas, pero, ¿sabes? Por ahora me introduciré en el género del crimen y el stop motion", aseguró Guillermo.

Guillermo del Toro. Internet

Hasta el momento, el famoso director de El Laberinto del Fauno, acaba de revelar que ya está listo para su próxima obra de arte, para el mundo del cine, no ha dicho si ya está desarrollando el libreto o buscando el reparto para su versión del icónico cantante de Ópera que falleció en un incendio. Aún sin ser algo 100 por ciento seguro, ya hay fans de Del Toro que esperan que en realidad sí comience con esta nueva apuesta, deseosos de ver que es lo que hará con la reconocida historia.

Guillermo en su película. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui