Adiós Orlando Bloom: En su cumpleaños 41, Katy Perry anuncia romance con Justin Trudeau desde París

París, Francia.- La noche de ayer sábado 25 de octubre las redes sociales y medios internacionales explotaron tras confirmarse la noticia que miles estuvieron esperando los últimos meses: Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su romance, haciendo su primera aparición oficial en la celebración de cumpleaños 41 de la reconocida cantante estadounidense en la ciudad de París.

A través de redes como Instagram y Twitter circulan decenas de imágenes y videos que muestran a la intérprete de Walking on air y Nirvana tomada de la mano del exprimer ministro canadiense, después de haber disfrutado de una cena íntima y un espectáculo en el legendario cabaret Crazy Horse, fundado en 1951 y reconocido por su estilo artístico único.

Perry y Trudeau salieron del lugar tomados de la mano y sonriendo, mientras eran rodeados de paparazzis. Un fan obsequió un par de rosas rojas a la cantante, quien la aceptó mientras Trudeau la acompañaba al vehículo. La artista nacia en California lucía perfecta con un vestido rojo entallado y el cabello recogido, mientras que él llevaba un traje negro casual.

Katy está muy feliz", comentó una fuente a Us Weekly, destacando que la pareja ha mantenido su relación discreta hasta ahora.

Los rumores de un posible noviazgo entre la famosa californiana y el exprimer ministro de Canadá comenzaron el 28 de julio de 2025 cuando acudieron a una cena en Le Violon, Montreal, y tuvieron un paseo por Mount Royal Park. Trudeau asistió a un concierto de Perry en Montreal durante su gira Lifetimes, promocionando su álbum 143 (2024). Apenas el pasado 11 de octubre, Daily Mail publicó fotos de un beso en un yate frente a Santa Bárbara, California.

En Londres, el 13 de octubre, Perry bromeó en un concierto sobre su situación amorosa: "Dicen que me gustan los ingleses, pero ya no más. ¿Escucharon que estoy soltera? Eso es interesante". Una fuente le dijo a People que Justin y Katy "tienen una conexión fácil", por lo que los fans se encuentran sumamente felices de que la intérprete rehaga su vida tras su reciente separación.

Como se sabe, la intérprete de Roar estuvo casada primero con Russell Brand (2010-2012) y luego tuvo un largo romance con el actor Orlando Bloom, con quien tuvo a su única hija Daisy Dove Bloom en 2020. Los artistas se separaron en junio de 2025, enfocados en la coparentalidad.

katy perry & justin trudeau in paris pic.twitter.com/SCDzPXZANC — uD835uDCD5avs (@favspopculture) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui