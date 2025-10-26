¿Eleazar Gómez? Conoce quién sería el segundo eliminado de 'La Granja VIP', según encuestas

Ciudad de México.- Después de una serie de subidas y bajadas con la nominación, salvación, según encuestas en redes sociales, ya se sabe quién sería el segundo eliminado del nuevo reality show, La Granja VIP. En esta ocasión se dice que los rumores serían completamente acertados y sería Eleazar Gómez el que saldría del proyecto de TV Azteca,

El pasado miércoles 15 de octubre del año en curso, se realizó la primera Asamblea, que es donde los concursantes se reunión en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público. En esta ocasión, los nominados resultaron ser Eleazar, Lis Vega, Alberto del Río y Sandra Itzel, que se le fueron a la yugular a Gómez.

Como se sabe, por fortuna para los que corren riesgo, existe la noche de salvación, en la que el que gane saca a dos de la placa e ingresa a uno nuevo. El pasado jueves 23 de octubre, la salvación fue ganada por 'El Patrón', quién además de sacarse del riesgo, la noche del pasado viernes 24 de octubre, en la noche de la traición, el luchador salvó a la exactriz de Televisa, pero, colocó en su lugar a Alfredo Adame.

¿A quién le vas a dar tus votos de Salvación? #LaGranjaVIP — La Comadrita (@lacomadritasoy) October 23, 2025

Ante esto, en la cuenta de X, antes Twitter, de La Comadrita, según una encuesta, Gómez era el menos votado entre Lis, Alberto y Sandra, pero ante los cambios, en las cuentas de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que nuevamente, Eleazar está en último lugar, en las votaciones con el 22 por ciento del apoyo, lo que lo haría el eliminado de la noche mientras que Sandra ocupa el segundo lugar con el 25 por ciento de apoyo, y Adame en tan solo 24 horas, lidera la encuesta con el 53 por ciento de los votos

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, estos resultados no son un verdadero resultado, pero dado a la veracidad del medio, es sumamente confiable, por lo que para el público hay altas probabilidades que sea tal cual y el actor de Atrévete a Soñar, le dirá adiós al proyecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui