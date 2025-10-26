'Exatlón México': ¿Mati Álvarez sale por lesión? Ella sería eliminada HOY domingo 26 de octubre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el cuarto ciclo en la competencia en el Exatlón México , y por ende, ha llegado el momento de despedir a una de las atletas. Ante esto, según los spoilers, los azules ganarían la última Supervivencia de la semana, y la segunda mujer de la temporada, saldría de la emisión de este domingo 26 de octubre del 2025, ¿acaso sí será Mati Álvarez por una lesión?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atleta deberá de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se ha comenzado a especular, que las mujeres en riesgo sí se enfrentaran, siendo Ella Buccio la que se encuentra por default al perder la zona de riesgo, ahora se dice, que en realidad Mati por su lesión debería de salir de competencia.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 26 de octubre, para colocar en riesgo a la cuarta atleta de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Koke Guerrero, el denominado 'Hechicero del Aire', agregando a la eliminación a un tercer integrante de los escarlatas, que supuestamente sería la reconocida Edna, pues pese a su velocidad y ha dado puntos claves, no ha tenido el mejor rendimiento escolar y lo revisan..

¡El equipo azul responde con fuerza y gana la segunda batalla por la supervivencia! uD83DuDD35 pic.twitter.com/LfSP4fBa83 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 25, 2025

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero que la realidad es que en esta ocasión, los azules no deberían de perder a otro integrante como las dos primeras semanas, y de manera inesperada, sería una atleta roja en salir. Según informes, en caso de que Mati, en caso de no salir por su lesión en el cuello, Edna o Buccillio, podrían ser las de la mala suerte.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían perder un elemento más.

Fuente: Tribuna del Yaqui