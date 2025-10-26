José Madero olvida parte de 'Cielito Lindo' y desata críticas durante show de Christian Nodal (VIDEO)

Monterrey, Nuevo León.- De nuevo se presentó el cantante sonorense Christian Nodal en el Domo Care, donde interpretó algunos de sus más grandes éxitos. De hecho, tomó el escenario alrededor de las 23:45 horas y comenzó con una de sus canciones más conocidas, No te contaron mal: "Siempre es un orgullo y un honor poder cantar frente a un público tan chingón. Monterrey, los amo. Espero que la pasen muy bien".

Como es frecuente desde que contrajeron nupcias, su esposa Ángela Aguilar estuvo presente en primera fila. Una de las sorpresas de la noche fue José Madero, exvocalista de la agrupación PXNDX, con quien el compositor cantó Cielito Lindo. De hecho, en medio del escenario se declaró fan del regiomontano, pues Christian compartió ante su público que creció influenciado por su música.

A pesar de la euforia de los asistentes, hubo una breve incomodidad cuando se percataron de que José Madero no conocía bien la letra de uno de los temas clásicos para cualquier mexicano, lo cual provocó algunas quejas. Afortunadamente, los artistas supieron sobrellevar la situación y no pasó nada más grave. Por el momento, ciertos fans del hombre de 45 años no están muy contentos con la colaboración, ya que no es de su agrado Nodal.

Algunos fans de José Madero no están contentos

Invitados especiales

No obstante, José Madero no fue el único que compartió escenario con Christian, ya que también apareció el grupo colombiano Piso 21, quienes, como se recordará, se encargaron del tema Más Casa, Más Fama, compuesto especialmente para La Casa de los Famosos México, edición 2025. Entre las canciones que interpretaron junto al ex de Cazzu estuvieron Pa’ Olvidarme de Ella y Me Llamas.

Christian Nodal junto a José Madero cantando "Cielito Lindo" anoche en Monterrey. pic.twitter.com/6voOK2O2Pf — Christian Nodal (@NodalEncantada) October 26, 2025

En algún punto del show, Christian Nodal se quedó solo en el escenario, pero no por mucho tiempo, ya que pidió un fuerte aplauso destinado a su esposa Ángela Aguilar. Ambos interpretaron Qué Agonía y La Chancla, y, como es típico, cerraron la presentación con un intenso beso. De acuerdo con información de Milenio, el famoso del género regional mexicano abandonó el recinto a las 03:00 horas del domingo.

