La abuela de Aldo de Nigris crítica a Bárbara Mori por la educación de su hijo Sergio Mayer Mori (VIDEO)

Monterrey, Nuevo León.- Leticia Guajardo, mejor conocida simplemente como Doña Lety, es la abuela del flamante ganador de La Casa de los Famosos México, edición 2024, quien desde que ingresó al popular reality show Aldo de Nigris se volvió bastante viral en redes sociales. El único inconveniente es que, cuando recién sale de una controversia, entra a otra todavía más seria.

En esta ocasión, durante una transmisión en vivo, habló sobre Bárbara Mori y el polémico tema que hace unos días abordó en La Granja VIP su hijo Sergio Mayer Mori. Todo comenzó cuando, mientras conversaba con sus compañeros, el actor reveló que a los 14 años su madre le permitió fumar marihuana. Evidentemente, muchos espectadores reaccionaron con molestia ante esta situación.

"Manipulé a mi mamá cuando tenía una corta edad, le dije que quería probar la mari… y me dijo que estaba loco. Entonces le dije que si no la probaba con ella, la iba a probar con mis amigos, y mi madre, tan hermosa y voluble que es, dijo 'tienes razón'", confesó Sergio. Cabe destacar que, según el joven, tiene aproximadamente 15 años consumiendo para lidiar con la ansiedad social y el estrés.

Sergio Mayer Morí está en 'La Granja VIP 2025'

Leticia Guajardo

La creadora de contenido arremetió contra la intérprete de Rubí (2004) por permitir que su hijo iniciara en el consumo de drogas a una edad tan temprana, pues, según la mujer de edad avanzada, perfectamente pudo haberlo orientado hacia algún deporte. En cuanto a sus seguidores, le dieron la razón por completo y consideraron que existían muchas alternativas para salvaguardar el bienestar de su primogénito.

"Espero que a Sergio Mayer Mori le haga bien estar ahí y que pueda superar sus adicciones. Ojalá le sirva mucho. Está muy guapo el chavito, canta y todo, ¡pero qué feo que una mamá lo ponga a fumar desde los 14 años en vez de ayudarlo a hacer deporte u otras cosas!", aseveró. Por lo pronto, Bárbara Mori no ha respondido a ninguno de los cuestionamientos realizados por la audiencia de TV Azteca.

Fuente: Tribuna del Yaqui