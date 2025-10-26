"Los Daniels han muerto": Ismael Salcedo revela conflictos internos y promete seguir como solista

Ciudad de México.- Hace un par de horas se pronunció en sus redes sociales Ismael Salcedo, vocalista y miembro fundador de Los Daniels, quien confirmó su salida de la agrupación que lo formó durante 18 años de carrera artística. La situación causó gran conmoción entre sus fans debido a las fuertes declaraciones que realizó contra sus excompañeros el talentoso compositor mexicano.
El asunto es que Ismael acusó directamente a sus colegas de ejercer violencia hacia su persona, pues, según su testimonio, Poncho (bajista) y Rasheed (baterista) solían realizar comentarios ofensivos y llenos de falsedades: "Poncho (bajista) y Rasheed (baterista) llevan años tirándome mier** a mis espaldas con el medio, amigos, músicos y hasta con fans, diciendo que yo no los dejaba hacer nunca nada y que las decisiones las tomaba solo yo, cuando solo me dediqué a trabajar", aseveró.
Sin embargo, a pesar de los problemas que venían arrastrando desde hace tiempo, la ruptura definitiva ocurrió cuando los miembros decidieron contratar a un nuevo mánager, a quien Salcedo identificó como Ritchie. Aparentemente, esta persona se dedicó a alimentar la enemistad, llegando incluso a buscar alternativas de nuevos vocalistas sin que él lo supiera, algo que, por supuesto, fue un duro descubrimiento para el rockero.
Por último, afirmó que Poncho lo eliminó de las plataformas de Los Daniels y que incluso terminó bloqueado, por lo que, para Ismael Salcedo, “Los Daniels han muerto”. En cuanto a su futuro, se comprometió a continuar de manera solitaria utilizando algunos de los temas que compuso para el grupo: “Yo continuaré mi camino como ISMA DANIELS y seguiré dando shows también con tantos temas que escribí en esta banda. Así que no se preocupen, habrá más ISMA para rato”.
Un tiempo después, rompieron el silencio los actuales integrantes de Los Daniels a través de un comunicado oficial, en el que pedían respeto y dejaban claro que todavía no habían tomado una decisión definitiva sobre su continuidad. De hecho, para los fans todo este dilema tiene sentido, ya que hace unos meses, durante el concierto Híbrido en el Teatro Metropólitan, se percibía claramente la tensión entre los miembros de la banda.
Fuente: Tribuna del Yaqui