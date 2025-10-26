Luto: El cine mexicano despide a Alicia Bonet, actriz de clásicos como 'Hasta el viento tiene miedo'

Ciudad de México.- Alicia Bonet Ceballos fue una reconocida actriz mexicana que participó en grandes obras, muchas de las cuales siguen siendo recordadas como algunas de las mejores películas del cine mexicano. Lamentablemente, este domingo 26 de octubre de 2025, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó su deceso a los 78 años de edad, sin profundizar en los motivos de su partida.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias", dice el escrito publicado recientemente en todas las redes sociales.

La vida de Alicia Bonet

De acuerdo con información en línea, uno de sus papeles más destacados fue en la película Hasta el viento tiene miedo, dirigida por Carlos Enrique Taboada en 1968, un filme que con los años se consolidó como un referente del cine de terror mexicano. De hecho, también formó parte de Guadalajara en verano, Despedida de soltera, El escapulario y dio vida a Maribel en la versión cinematográfica de Rubí (1970).

Alicia Bonet en su juventud

Esta talentosa actriz nació el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México. Sus primeras experiencias en la actuación ocurrieron en un teatro juvenil durante los años 50. Su carrera en la pantalla chica podría decirse que llegó a su fin cuando trabajó en 2010 en el programa Lo que callamos las mujeres. A partir de ese instante, fueron realmente muy pocas las veces que las cámaras lograron captarla.

Cabe destacar que en el ámbito privado se casó en dos ocasiones. Primero con Juan Ferrara, de esta pareja nacieron los actores Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet. Más tarde se divorció, pero al tiempo contrajo nupcias con el actor Claudio Brook, con quien procreó a Arturo y Gabriel Brook. Lamentablemente, Gabriel se suicidó en 2004 a los 24 años de edad, siendo este uno de los golpes más duros para Alicia Bonet.

