María José Villavicencio, 'La empresaria multimillonaria', anuncia embarazo tras superar dura pérdida

Ciudad de México.- María José Villavicencio Celi es una actriz y creadora de contenido ecuatoriana conocida en redes sociales como La empresaria multimillonaria, pues la mujer de 43 años suele realizar numerosos videos en sus distintas plataformas, principalmente con su personaje Luz María en YouTube. Sin embargo, en esta ocasión la influencer compartió con sus seguidores una de sus mayores alegrías.

A través de su perfil oficial en TikTok, subió un video donde anunció que actualmente tiene dos meses de gestación y está viviendo la etapa de los intensos malestares y náuseas. A pesar de ello, aseguró estar feliz por el regalo que le dio Dios: "Gracias a todos por sus lindos deseos, mi bebé está muy bien gracias a Dios, ya le escuchamos su corazoncito y estamos muy felices”, manifestó.

Es importante recordar que la personalidad de internet en el pasado tuvo una pequeña hija que falleció a los siete días de nacida a causa de una bacteria. Esta tragedia marcó su vida y todo parece indicar que ahora desea disfrutar plenamente esta nueva oportunidad. Cabe mencionar que María José padece síndrome de Laron (baja estatura), un trastorno genético caracterizado por la incapacidad de responder a la hormona de crecimiento (GH), ya sea endógena o exógena.

Por lo pronto, la mayoría de los comentarios en sus publicaciones se enfocaron en la edad de Villavicencio Celi, e incluso algunos fueron más directos, señalando que ya sería abuela. No obstante, la famosa respondió con total tranquilidad a esos cuestionamientos: "Lo que sea, pero feliz. Yo no le hago daño a nadie y tengo amor y paz en mi corazón, ¿y tú?", preguntó a un internauta.

Un poco sobre María José Villavicencio

A lo largo de su carrera, ha enfrentado ciertas controversias. Una de las más fuertes ocurrió en 2022, cuando un productor mexicano la acusó de fraude e incumplimiento de contrato. Lo más grave fue que también salieron a la luz comentarios homofóbicos y transfóbicos. En aquel entonces, ella negó las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho, ya que todas sus presentaciones fueron canceladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui