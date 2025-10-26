Mhoni Vidente lanza escalofriante advertencia sobre la brujería que rodea a Lupillo Rivera

Ciudad de México.- El controversial cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, desde hace tiempo ha enfrentado un fuerte problema de salud, se trata de la pérdida de su capacidad auditiva. Inclusive, en el mes de septiembre de 2025 compartió la noticia a través de redes sociales, donde confesó que en uno de sus oídos ya no escucha nada, mientras que en el otro le queda bastante poco.

Ahora, la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dejó impactados a varios al asegurar que los problemas del hermano de la fallecida Jenni Rivera son mucho peores de lo que se creía, pues, según la experta, le estarían haciendo brujería, lo que le provocará dos graves enfermedades. Sin embargo, lo que sorprendió fue que, presuntamente, el músico mexicoestadounidense se habría buscado esta situación.

"Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma", aseveró el cantautor en un video publicado en su perfil oficial de Instagram.

Lupillo Rivera enfrenta un fuerte problema legal con Belinda

De hecho, Mhoni Vidente considera que las energías negativas que está recibiendo Lupillo provienen de aquellas que él mismo generó a partir de conflictos con su ex, Mayeli Alonso, su familia, Chiquis Rivera y otras personas no especificadas. Lo lamentable, según la astróloga, es que le surgirán dos padecimientos muy graves: cáncer de estómago y cáncer de intestino. Además, advirtió que cuando salga a la venta su próximo libro, todo lo negativo que está recibiendo podría intensificarse.

#Tendencias | ¿Nuevo round entre Cazzu y Christian Nodal? Niega que su hija reciba millonaria pensión (VIDEO) ?uD83DuDCB0https://t.co/s2L3vQXFGk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

"¿Sabes dónde le va a doler mucho? En el cáncer de estómago y cáncer de intestino. Eso viene por la brujería que él mismo levantó”, puntualizó, para después criticar que Lupillo haya dejado de cantar, y sus palabras generaron polémica entre algunos seguidores: “Ahí te das cuenta que cuando un artista deja de cantar y se dedica nada más a estar publicando libros y participando en realities de tres pesos, pues son personas que no valen tres cacahuates", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui