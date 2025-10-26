¿Nuevo round entre Cazzu y Christian Nodal? Niega que su hija reciba millonaria pensión (VIDEO)

Ciudad de México.- La exitosa trapera Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, después de una breve estancia se despidió del país que la recibió con gran cariño. Hace un par de horas fue interceptada por varios reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde la intérprete de Con otra no solo manifestó su agradecimiento hacia sus fans mexicanos, sino que también habló sobre su situación actual con Christian Nodal.

Antes que nada, entre el sonorense y la argentina comenzó hace un tiempo la controversia sobre que él no se hacía cargo de los gastos de su hija Inti. De hecho, la semana pasada, cuando Cazzu arribó a México para su gira Latinaje, Christian respondió a su ex a través de un comunicado firmado por el abogado César Muñoz, donde dejó en claro que sí cubre los gastos de la menor. Incluso sugirió que la cantidad que le proporciona a la mujer de 31 años asciende a millones de pesos mexicanos.

Cazzu desmiente una vez más a Christian Nodal

Según la compositora, ella ha puesto todo de su parte para lograr una conciliación. Además, añadió que para nada le gustaría usar su historia para defenderse; simplemente tendría que exponer sus verdades: "Dios sabe que he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible y no me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo", enfatizó.

Christian Nodal

Por su parte, reafirmó que su hija de dos años no tiene un permiso legal para salir del país, pues Christian no se lo ha proporcionado. De hecho, al igual que el caborquense, aseguró que cuenta con pruebas que fácilmente demostrarían que sus afirmaciones son ciertas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el también esposo de Ángela Aguilar no ha respondido.

¿Qué decía el comunicado?

"A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales", dice el escrito difundido por el cantante.

Fuente: Tribuna del Yaqui