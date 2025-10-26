¿Rivalidad familiar? Shaila Dúrcal reacciona a la versión de 'La gata bajo la lluvia' de Ángela Aguilar

Ciudad de México.- En una de las recientes emisiones del polémico presentador de televisión argentino Javier Ceriani en su canal de YouTube, volvió a traer a colación el número de canciones que tiene registradas la nieta de Flor Silvestre y, además, cuestionó el reconocimiento como compositora que recibió por parte de La Musa Awards 2025 en Estados Unidos, otorgado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

El problema radica en que la única canción que tiene registrada la intérprete de música regional mexicana es Invítame un café, el tema que lanzó junto a Steve Aoki y que, precisamente, es una nueva versión de La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal. De hecho, Javier se tomó el tiempo de revisar el registro de la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés).

En dicho sitio aparece Ángela con la autoría compartida de Invítame un café, y, por supuesto, también figuran Steve Aoki, Juan Arias, Alejandro Escobar, Santiago Naranjo y Rafael Pérez Botija. Además, destacó el creador de contenido que Pepe Aguilar mantiene desde hace tiempo una estrecha amistad con Rudy Pérez, creador del premio. A partir de estas revelaciones, los internautas comenzaron a cuestionar duramente a la esposa de Christian Nodal.

En redes volvió a resurgir el tema

Shaila Dúrcal rompe el silencio

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, la cantante y actriz hispano-filipina Shaila Dúrcal opinó sobre este tema tan controversial, que aunque se estrenó en 2023, se destapó en los últimos días con gran fuerza: "Creo que le cambiaron el nombre, ¿no? No sé hasta qué punto se pueda, no sé cómo se llama", exclamó la artista, para después recibir la aclaración del reportero, quien le explicó que efectivamente le habían cambiado el título: "Ah, mira, qué creatividad, lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki. Hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo. Ahora voy a hablar con Guetta a ver qué onda".

Hace mucho que no hablamos de Ángela Aguilar uD83DuDC40, bueno, acomódense. El mame hoy es que en su colaboración con Steve Aoki en 2023, decidieron usar un fragmento de la Gata Bajo la Lluvia de Rocio Durcal, pero la registraron como “Invítame un café” por temas legales. pic.twitter.com/sUiqZnadMQ — Meredith Gay uD83DuDECB?? (@MerGarza) October 24, 2025

Una parte de los internautas interpretó las declaraciones de la celebridad española como un malestar por el actuar de Ángela. En cuanto a la postura de la joven de 22 años, ella ha declarado que su único objetivo fue rendir homenaje a los clásicos de la música tradicional y adaptarlos a las nuevas generaciones. No obstante, el dilema entre lo permitido y lo incorrecto dentro de la industria musical sigue siendo tema de debate en la web.

Fuente: Tribuna del Yaqui