¿Romance en puerta? Sophie Turner y Chris Martin fueron vistos juntos en Londres tras sus rupturas

Los Ángeles, California.- La actriz británica Sophie Turner podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, luego de terminar su relación con Peregrine Pearson, heredero del título de vizconde de Cowdray. Sin embargo, no hay tiempo para ponerse tristes, porque según Daily Mail, la intérprete de Sansa Stark en la serie de HBO Juego de Tronos estaría saliendo con Chris Martin.

De acuerdo con el medio antes citado, ambos tuvieron una cita secreta a principios de octubre. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema. Asimismo, tampoco existen fotografías que confirmen un supuesto noviazgo. Lo que sí es cierto es que los medios locales aseguran que las celebridades muestran bastante química.

¿Es su fan?

Este rumor trajo a la memoria un hecho del pasado: en 2020, durante el programa de su exmarido Joe Jonas, Cup of Joe, Sophie recibió una gran sorpresa por su cumpleaños con un video personalizado del integrante de Coldplay. Mientras Turner y Joe disfrutaban de una cena en un restaurante, Chris Martin le envió un mensaje: "Soy Chris de Coldplay. Quería decirte, de parte mía y de los miembros aún más apuestos de nuestra banda, que tengas el mejor día y te envío todo mi amor. Espero que lo estés pasando muy bien".

Sophie Turner y Peregrine Pearson

Por otra parte, Joe Jonas fue visto la semana pasada en una fiesta privada en Miami, Florida, muy bien acompañado por una mujer morena de identidad desconocida. Se presume que la supuesta pareja ocupó una mesa reservada y que, por momentos, hubo acercamientos y risas. Es importante aclarar que en realidad no se captó nada íntimo ni se evidenció un vínculo amoroso.

La relación que muchos creían que llegaría al altar concluyó en junio de 2025, tras ocho años de intenso romance. Cabe destacar que la separación es un hecho, mientras que las razones siguen siendo un misterio, pues algunas fuentes anónimas indican que ya habían terminado desde un tiempo atrás, pero no se habían animado a hacerla pública. ¿Tú qué opinas de la probable nueva pareja?

Fuente: Tribuna del Yaqui