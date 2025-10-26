¿Venganza o traición? Emiliano Aguilar acusa a Pepe Aguilar de planear su humillación en los Billboard

Tijuana, Baja California.- Hace unos días, Emiliano Aguilar realizó una denuncia pública contra los Premios Billboard de la Música Latina 2025, pues el joven rapero aseguró que los organizadores lo trataron de manera bastante inapropiada. De hecho, en aquel entonces comentó que no entendía por qué le habían prometido un lugar asignado cerca de los demás artistas, pero al final del día lo colocaron en un sitio muy alejado.

Ahora volvió a pronunciarse en redes sociales y, en esta ocasión, arremetió contra su propio padre, Pepe Aguilar, porque según él descubrió que las órdenes provenían del intérprete de Por Mujeres como Tú. Cabe destacar que el hermano de Ángela mencionó que recibió una "información" que demostraba que efectivamente detrás de su mala experiencia estaba el hombre que le dio la vida.

Sin embargo, todo parece indicar que también hay una mujer involucrada, a quien llamó La Loba, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre el tema. Nuestro medio de comunicación permanecerá atento por si en algún momento se pronuncia el ganador de cuatro Premios Grammy, cinco Premios Grammy Latinos y poseedor de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Subió un par de imágenes realizadas con IA (inteligencia artificial)

"La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá. Fue tu culpa que todos me trataran así. Eres un culer*, te pasaste de lanza, yo ya sé bien, ya sé bien la información; tú ni fuiste al evento y fue tu culpa que todos me trataran así, fue por tu palabra, tú y la otra señora que le dicen 'La Loba'", aseveró Emiliano en el video que todavía se encuentra en su cuenta de Instagram.

La mañana de este domingo encendió nuevamente su plataforma, pero ahora con un par de imágenes burlándose no solo de su progenitor, sino también de sus hermanos, e incluso de Christian Nodal. No obstante, sus seguidores continúan apoyándolo y consideran excesivo lo que hace quien se supone debería impulsarlo para que logre abrirse camino en la industria del espectáculo.

Fuente: Tribuna del Yaqui