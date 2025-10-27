Cazzu desmiente a Nodal sobre pensión, roban casa de Susana Zabaleta y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca la semana de la mejor manera este lunes 27 de octubre manteniéndote informado sobre las noticias más relevantes del día a través del Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo conocerás las tendencias que están marcando la pauta en el medio artístico. Hoy conoce los detalles de las nuevas declaraciones que hizo Cazzu en contra del padre de su hija Inti, Christian Nodal.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Sophie Turner y Chris Martin está saliendo

La actriz Sophie Turner se habría dado una nueva oportunidad en el amor, luego de su mediático rompimiento con Joe Jonas. De acuerdo con información del medio Daily Mail, la intérprete británica estaría saliendo con Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Susana Zabaleta es extorsionada

La actriz Susana Zabaleta usó sus redes sociales para contar cómo fue víctima de robo en su hogar, mientras ella se encuentra de vacaciones. Según dijo, la señora que trabaja en su casa fue extorsionada por los ladrones que ingresaron a su domicilio para sustraer objetos de valor.

Nodal afirma darle millones de pesos a su hija

Recientemente, el cantante Christian Nodal sacó un comunicado en el que asegura que sí paga la pensión de su hija Inti y que además la cifra que le da asciende a millones de pesos. Esto ya fue desmentido por su expareja Cazzu quien dice tener pruebas de lo contrario.

? Descubre los 3 espectáculos que están arrasando en Tribuna Top 3. uD83CuDFAD Presentado por Maja, te traemos lo mejor del entretenimiento para que no te pierdas ni un momento de esta temporada. uD83CuDF9F?uD83CuDFAChttps://t.co/mKfjyyLrYu#TribunaTop3 #Espectáculos #MajaPresenta #Entretenimiento pic.twitter.com/ikAMJZNQjc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui