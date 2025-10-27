Drama en 'La Granja VIP': Hermano de Sandra Itzel arremete al aire en contra de Ferka y Rey Grupero

Ciudad de México.- El joven de nombre Emiliano Estrada, hermano de la reconocida actriz y cantante Sandra Itzel, recientemente desató el drama en La Granja VIP, pues durante la emisión de la eliminación, no tuvo reparo alguno al momento de arremeter al aire en contra de la polémica presentadora, Ferka, y el creador de contenido, Rey Grupero, y hasta de la conductora de espectáculos, Linet Puente.

Como se sabe, el panelista Rey Grupero, al da su opinión sobre su excolega de Inseparables, dijo que no era lo que aparentaba y solo fingía para generar simpatía: "Mucho cuidado con Sandra Itzel. Es un lobo disfrazado de cordero. Es mosca muerta y se van a llevar muchas sorpresas… van a ver". Pero no fue el único, pues tras esto, María Fernanda Quiroz, nombre de Ferka, la tachó de solo hacerse la "víctima", mientras que Puente dijo que era una "'Pick me girl'", o sea, que hacía de todo para tener la atención masculina.

Al estar la intérprete de Gato nominada, su hermano asistió al programa y no tuvo reparo en advertirles a la presentadora de Ventaneando y a los de Venga la Alegría: Fin de semana, que tuvieran cuidado como se expresaban de su hermana y los participantes, pues la estaban ofendiendo: "Tú, Linet Puente, llamaste a mi hermana 'pick me girl' y hasta diste la definición. Tú, Rey Grupero, dijiste que era una ‘mosca muerta’, lo cual me parece que es una falta de respeto hacia una persona que es una mujer. Ferka, dijiste que era una víctima, yo creo que debes tener mucho cuidado con eso".

Ante esto, le dijo a Rey que era conocido como la "cucaracha del medio", y debería de saber bien como abordar temas así con la gente, a lo que el influencer dijo que no se arrepentía y prefería a un Eleazar Gómez o Sergio Mayer Morí, que son auténticos a una Sandra, que no lo es: "Te voy a decir algo, hermanito, cuando yo pensé qué iba a contestar, dije: '¿Qué digo? Hipócrita, doble cara, doble moral, mustia'. Dije: 'Algo más sencillo; mosca muerta'. Si les ofendió, discúlpame, pero es una definición de lo que tu hermana está haciendo en el juego". A lo que Emiliano dijo que apoyaba a violentadores,

Por su parte, la expareja de Jorge Losa, señaló que le dice "víctima" porque ella misma se dijo víctima de las mujeres del reality, pues decía que la excluían, cuando no hacía nada para acercarse a ellas, y que apoya a mujeres que sí viven injusticias, y lo de Itzel no lo era, a lo que su hermano, le externó a la exparticipante de La Casa de los Famosos México, que no estaba apoyando realmente a la mujer, ya que daba la razón a gente que ha violentado a mujeres, señalando que no es imparcial, pues con el tema de Jawy Méndez ni dijo nada, y ahora solo ofendía con sus palabras a otra mujer.

Ante la situación, que no hacía más que escalar a tensiones más intensas y podría desatarse una fuerte pela, Adal Ramones intervino y cambió de sección rápidamente. Como era de esperarse, el público reaccionó, y dejó en claro que consideran un tema muy polémico, pues hay quienes apoyan al joven, pero hay quienes lo tachan de "exagerado".

Fuente: Tribuna del Yaqui