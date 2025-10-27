Enrique Guzmán responde a ataques de Alberto Vázquez; da fuerte noticia de salud de Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor mexicano, Enrique Guzmán, recientemente brindó una entrevista, en la que no tuvo reparo alguno al responder los ataques que el querido cantante retirado, Alberto Vázquez, lanzó en contra del rockero, además de que quiso acabar con las especulaciones sobre su hija, Alejandra Guzmán, y finalmente dio una fuerte noticia, sobre su actual estado de salud.

Hace poco más de una semana, Enrique hizo un ácido comentario sobre el intérprete de Serenata, a lo que salió para defenderse, asegurando que estaba "harto" de que el ex de Silvia Pinal "siempre habla estupideces de mi", y solo podía decir que si él no sube al escenario es porque no tiene necesidad, que puede vivir de lo que ganó en su carrera: "Si no trabajo es por no dar de que hablar, tengo 85 años, mayor que él, y mi voz está perfecta, sigo grabando, no tengo que estar trabajando como él para poder vivir, yo vivo de lo que hice y de lo que me sigue dando mi carrera".

Ahora, en una entrevista para medios como Venga la Alegría, Enrique con su habitual sentido del humor respondió contundente a Alberto que él trabaja por esa costumbre de querer comer tres veces al día, negándose a dar más declaraciones con respecto a este tema, sonriendo para las cámaras: "Eso es lo que digo yo, que es por la pin... costumbre que tengo, de comer tres comidas diarias".

Al no querer abordar sobre Alberto, le cuestionaron por la denominada 'Reina de Corazones', y afirmó que ella estaba muy bien de salud, que estaba citada para ir a su hogar a comer, el próximo 28 de octubre, destacando que habla todos los días y afirma que no le duele absolutamente nada: "Mañana come conmigo en mi casa, ella está muy bien, está más feliz que nunca, porque nunca le ha dolido nada, dice 'he vivido no sé cuanto tiempo con esto y sigo'".

Finalmente, con la fecha del Día de Muertos a tan solo unos cuantos días, Enrique fue cuestionado sobre su exesposa, la difunta Silvia Pinal, a lo que él respondió que para él, ella fue la madre de sus mejores hijos, que siempre le tendrá un gran cariño pese a todos los errores que cometió, y que no necesita que sea una fecha especial para recordarla y hablar con ella: "Ya sabes, es la madre de mis mejores hijos. Yo hablo con ella todas las noches".

Enrique Guzmán le responde a Alberto Vázquez, quien aseguró que el cantante trabaja por no haber ahorrado para su retiro.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/4XUvDzl9bg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui