¿Esposo de Inés Gómez Mont capturado? Reportan el arresto de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos

Ciudad de México.- Después de cuatro años prófugo de la justicia, al parecer ya cayó Víctor Álvarez Puga, mayormente conocido por ser el esposo de Inés Gómez Mont, pues, periodistas mexicanos están afirmando que ya fue arrestado en Estados Unidos, presuntamente, por cuestiones de problemas con su situación migratoria. Hasta el momento se desconoce si van a deportarlo a México y si también cayó la expresentadora de Ventaneando.

En septiembre del 2021, el mundo del espectáculo se sacudió ante la noticia de que Gómez Mont y Víctor, estaban bajo serios problemas legales, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión en su contra, acusándolos de serios delitos, como el de la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al haberse escapado de las autoridades mexicanas y básicamente desaparecer, la Interpol lanzó fichas rojas para localizarlos.

Ahora, tras cuatro años prófugos, la mañana de este lunes 27 de octubre, la periodista Maxine Woodside, aseguró que el empresario mexicano fue detenido en Miami, Florida, y actualmente permanece en el centro de procesamiento Krome North SPC, pero, asegura que en su ficha de arresto no mencionan los delitos anteriormente expuestos, sino que en realidad sería por su estado migratorio.

Según informes dados por el periodista Darío Celis, el arresto ocurrió porque "lo detuvieron los representantes de migración por un tema de su situación migratoria", mientras que el Heraldo de México, afirma que el compadre de la actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, tiene alrededor de un mes encarcelado en Krome North SPC y no podrá salir hasta que se defina esta situación migratoria.

Cabe recordar, que el despacho Álvarez Puga y Asociados, que Víctor manejaba con su hermano, está bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por su presunta participación en una red que facilitó el lavado de dinero y malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong. En el caso del esposos de Mont, se le vincula con una presunta red de corrupción que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

