Exasistente de Silvia Pinal exhibiría los oscuros secretos de la familia, según Pepillo Origel

Ciudad de México.- Tal parece que Efigenia Ramos, quien fue asistente de Silvia Pinal por más de 30 años, al parecer romperá la confidencialidad que había firmado con la familia de la difunta actriz de Televisa, y a un año de este triste deceso, exhibiría sus oscuros secretos, o al menos eso fue lo que aseguró Pepillo Origel en uno de sus recientes programas, declarando que son cosas muy fuertes.

Como se sabe, desde hace un par de meses, se ha dicho que Ramos está en guerra interna con los hijos de la gran diva, en especial con Luis Enrique Guzmán, ya que aseguran que no quieren darle su parte de la herencia que le corresponde, además de que supuestamente, Alejandra Guzmán, la habría agredido físicamente. Ante estos dimes y diretes, Efigenia no ha querido hablar, y solo dijo que se lleva bien con todos.

Pero ahora, durante el programa Con Permiso, Pepillo aseguró que habló con Ramos, y que ella le dijo que estaba muy cerca de contar todo lo que sabe de la familia, sus más oscuros secretos: "Platiqué con Efi, que es la señora que cuidó a Silvia Pinal por muchos años, y va a soltar los trapitos sucios. Trabajó con ella y me consta Marthita, como Silvia quería a Efi, hasta nos íbamos a comer juntos, porque prefería comer con ella que con otros". Esto lleva a especular, que podría confirmar enemistades entre los Guzmán Pinal con Sylvia Pasquel, o supuesta demencia de Silvia.

¡Lo reveló! ¿Stephanie Salas YA sabe quién es la NUEVA albacea de Silvia Pinal? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/wbd45rrS16 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 10, 2025

Según el expresentador de Ventaneando, Efigenia, actualmente está ligada a un contrato de confidencialidad que le impediría hablar sobre los temas que quiere abordar, pero que en cuanto tenga luz verde, lanzaría una entrevista y todo lo que sabe al respecto: "Resulta que Efi tiene un contrato de confidencialidad, el chiste es que no puede hablar nada de la familia Pinal, pero ¿qué crees? Que ella va a hablar y va a contar todas las cosas que sabe, con todo y contrato. Así que ahora sí por fin va soltar todo".

Martha Figueroa cuestionó porque no solo dice lo que sabe, Origel declaró que él cree que primero quiere asesorarse legalmente para saber sus riesgos, además de posibles ofertas, a lo que la presentadora le cuestionó si no quería ser él quien fuera el medio para sacar esta entrevista, Pepillo cerró con que no se quiere involucrar directamente en la situación: "Yo no me quisiera meter en eso, porque no está padre. Si fueran las cosas bonitas de Silvia, yo podría contar más, pero lo que quiere contar no".

Fuente: Tribuna del Yaqui