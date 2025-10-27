FOTOS: Dulce María sorprende a sus fans con inesperada noticia de su segundo embarazo

Ciudad de México.- Sorprendente noticia la que dio la cantante y actriz Dulce María, pues reveló que se encuentra a la espera de su segundo hijo; aunque se tenían especulaciones sobre la noticia, no se había confirmado. La impactante sorpresa se dio a conocer en la edición de noviembre de la revista 'Marie Claire México', donde la famosa posó. "Estoy en un momento de reconexión con lo más profundo de mí, con lo que realmente importa", expresó la cantante en su entrevista. En la edición se le ve vestir con prendas de Armani Exchange, en una sesión fotográfica que celebra la maternidad desde una perspectiva íntima y empoderada.

La artista mexicana abrió su corazón cuando señaló que la maternidad le ha enseñado a valorar el tiempo de manera diferente. "La maternidad me ha enseñado a valorar el tiempo de una manera diferente, a estar presente y a disfrutar los pequeños momentos con mi hija", compartió en 2022 en una entrevista con People en Español. Dulce María está casada desde el 9 de noviembre de 2019 con el productor musical Paco Álvarez, en una ceremonia privada en Morelos, México. La pareja ha mantenido una relación estable y discreta. El 3 de diciembre de 2020, durante la pandemia, nació su primera hija, María Paula, un evento que marcó un antes y un después en la vida de la cantante.

Por fin se los podemos compartir !!!! Literal estamos en la Dulce espera por segunda vez uD83EuDD79uD83EuDD79uD83EuDD79uD83EuDEE3uD83EuDEE3uD83EuDEE3?????? gracias por todos sus mensajes hermosos!! @MarieClaire_LA pic.twitter.com/Lhv4xuHZOl — Dulce Maria (@DulceMaria) October 28, 2025

"Ser mamá me ha hecho más fuerte, pero también más consciente de mis límites", afirmó Dulce María en marzo de 2024. Esta declaración refuerza su compromiso con una maternidad consciente y auténtica, un tema que aborda sin filtros en su entrevista con Marie Claire México. Aunque continúa activa en proyectos musicales, la artista ha reducido su ritmo de trabajo para enfocarse en su bienestar y su familia.

Con el anuncio de su segundo embarazo, Dulce María contribuye a una conversación cada vez más abierta sobre los retos emocionales, físicos y sociales de la maternidad. Su historia, plasmada en las páginas de Marie Claire México, invita a las mujeres a abrazar su experiencia con autenticidad y fortaleza. "Ahora mismo me siento llena de vida, literalmente. Estoy a punto de cumplir 40 años en diciembre y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa", confesó

uD83DuDEA8 Dulce María está grávida de seu segundo bebê pic.twitter.com/7Cq57fW6Nd — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México