Galilea Montijo manda contundente mensaje a Niurka tras acusarla de ser santera y vetarla de Televisa

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Galilea Montijo, acaba de volver a ser cuestionada por sus polémicas con Niurka Marcos, y con su habitual calma, una vez más, le ha mandado un contundente mensaje a la vedette de origen cubano, en el que le asegura que ella sí la respeta y no tiene nada en su contra, después de que la acusó de ser santera y de vetarla de Televisa por este motivo.

Desde hace varios años, Galilea ha sido vinculada a la santería, afirmándose que la usa para hacer magia oscura contra quienes no soporta, hecho que siempre niega de forma rotunda. Pero, hace unos meses, Niurka, que abiertamente se ha dicho santera, afirmó que la presentadora de Netas Divinas, lo es, pero que de seguro se avergüenza porque realmente no le entiende a su religión como debería: "Haberlos defendido y hablar de mis santos y presumirlos, me ha dado muchas bendiciones, muchas protecciones y ser muy feliz, yo sólo le digo que si le tienes fe a una religión y la ejerces pregúntate tú, Gali, ¿por qué ocultarla?".

Por su parte, la presentadora del programa Hoy decidió callar y una vez más, solo dejar en claro que no tenía nada que ver con el tema, pero, Niurka no soltó el tema, ya que poco después de estas declaraciones, salió a asegurar que Montijo la vetó de la televisora de Emilio Azcárraga por haberla expuesto, despotricando una vez más contra ella. Una vez más, Galilea se mantuvo firma y en calma, a negar tener esa maldad en su interior, y que o le interesa dañar a nadie.

Ahora, en una reciente entrevista, al ser una vez más cuestionada sobre los ataques de la exactriz de Aventurera, la presentadora de La Casa de los Famosos México, fue respetuosa y en calma, aseguró que ella no piensa decir nada más al respecto, que ella respeta las elecciones de cada quién, sus religiones y demás: "Yo no sé yo la respeto mucho a ella, ella parece que a mí no mucho pero bueno que Dios la bendiga, yo respeto mucho lo que cada quien piense y lo que cada quien quiera decir".

De la misma manera, aclaró que sí está pensando en abrir un negocio en España, que es un sueño para ella que ya está agilizando con una socia, pero que por el momento no hay nada 100 por ciento concretado: "Es con una socia que ya después se los platicaré, es una mujer muy trabajadora también y a mí me encantaría. Pero son planes, que espero no sean tan lejanos. Feliz de la vida y aparte llevar nuestra cultura a otro país, es algo que me tiene también muy motivada".

Fuente: Tribuna del Yaqui