Edición Impresa Suscríbete
Yadhira Carrillo

¿Habrá pleito legal? Yadhira Carrillo se sincera sobre su proceso de separación de Juan Collado

Yadhira Carrillo una vez más se sincera sobre el proceso que lleva con su expareja, Juan Collado, en medio de su polémica separación, ¿pleito legal?

¿Habrá pleito legal? Yadhira Carrillo se sincera sobre su proceso de separación de Juan Collado
Yadhira Carrillo se sincera sobre Juan Collado y su divorcio Foto: Internet

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Yadhira Carrillo, recientemente ha decidido presentarse ante la prensa sin filtros y en la última entrevista que dio para medios de comunicación, se ha sincerado sobre su separación, del polémico abogado, Juan Collado, a un par de meses de confirmar que estaban divorciándose, ¿acaso le guarda rencor y habrá pleito legal por los bienes del experto en leyes?

Fue en un evento sobre su nuevo proyecto, Los Hilos del Pasado, que Carillo fue captada por la prensa, y primeramente habló de su felicidad de regresar a las novelas, afirmando que ya es una mujer más consciente a como lo era hace 17 años atrás, por lo que ya no se deja marear por el éxito: "Estamos viendo una Yadhira 17 años después, y debe ser que la gente me va a ver diferente, porque yo me estuve viendo y no soy la misma niña de 17 años, y ahora verán a una mujer actriz que se para bien en la tierra y que no la marea ni el éxito ni nada".

Por otro lado, al ser cuestionada sobre su separación, la actriz de Televisa, dejó en claro que no vive con rencor y que ahora, ella solo está viendo esta etapa de su vida como el momento perfecto para crecer y salir adelante con lo mejor y no repetir patrones del pasado: "Es que yo creo que no hay tropiezos, hay aprendizajes de los grandes, es 'gracias, bravo, muy bien', y 'aprendí de tal o cual cosa, de lo que haya vivido cada quien', y decir 'ya aprendí de tal parte' y hacer cambios para no volver a vivir algo que quizá te haya dolido".

Sobre cómo es que ha llegado a este tema, la actriz de Barrera de Amor, declaró que es gracias al apoyo de su familia y su espiritualidad que puede ver esto con una paz, y entiende que es mejor terminar siempre en sana paz y sin tanto escándalo para estar bien emocional y mentalmente: "Es aprender a como sales de eso, y siempre hay que hacer, y es bien importante esto, salir adelante de la forma más suave y limpia que se pueda, y ahí es importante la espiritualidad y la familia".

Finalmente, Yadhira dijo que un punto que para ella es importante, es acercarse a Dios y ser amable con uno mismo, pese a lo ma que se podría estar: "Es importante decirte, aplaudirte, y decir  en que fallé, si yo fallé en algo, y aprender, y decir no debe de ser así, debe de ser asá, y crecer, crecer, del corazón, del espíritu y acercarte más a Dios".

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.