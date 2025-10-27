¿Habrá pleito legal? Yadhira Carrillo se sincera sobre su proceso de separación de Juan Collado

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Yadhira Carrillo, recientemente ha decidido presentarse ante la prensa sin filtros y en la última entrevista que dio para medios de comunicación, se ha sincerado sobre su separación, del polémico abogado, Juan Collado, a un par de meses de confirmar que estaban divorciándose, ¿acaso le guarda rencor y habrá pleito legal por los bienes del experto en leyes?

Fue en un evento sobre su nuevo proyecto, Los Hilos del Pasado, que Carillo fue captada por la prensa, y primeramente habló de su felicidad de regresar a las novelas, afirmando que ya es una mujer más consciente a como lo era hace 17 años atrás, por lo que ya no se deja marear por el éxito: "Estamos viendo una Yadhira 17 años después, y debe ser que la gente me va a ver diferente, porque yo me estuve viendo y no soy la misma niña de 17 años, y ahora verán a una mujer actriz que se para bien en la tierra y que no la marea ni el éxito ni nada".

Por otro lado, al ser cuestionada sobre su separación, la actriz de Televisa, dejó en claro que no vive con rencor y que ahora, ella solo está viendo esta etapa de su vida como el momento perfecto para crecer y salir adelante con lo mejor y no repetir patrones del pasado: "Es que yo creo que no hay tropiezos, hay aprendizajes de los grandes, es 'gracias, bravo, muy bien', y 'aprendí de tal o cual cosa, de lo que haya vivido cada quien', y decir 'ya aprendí de tal parte' y hacer cambios para no volver a vivir algo que quizá te haya dolido".

Sobre cómo es que ha llegado a este tema, la actriz de Barrera de Amor, declaró que es gracias al apoyo de su familia y su espiritualidad que puede ver esto con una paz, y entiende que es mejor terminar siempre en sana paz y sin tanto escándalo para estar bien emocional y mentalmente: "Es aprender a como sales de eso, y siempre hay que hacer, y es bien importante esto, salir adelante de la forma más suave y limpia que se pueda, y ahí es importante la espiritualidad y la familia".

Finalmente, Yadhira dijo que un punto que para ella es importante, es acercarse a Dios y ser amable con uno mismo, pese a lo ma que se podría estar: "Es importante decirte, aplaudirte, y decir en que fallé, si yo fallé en algo, y aprender, y decir no debe de ser así, debe de ser asá, y crecer, crecer, del corazón, del espíritu y acercarte más a Dios".

