Horóscopos de HOY Nana Calistar martes 28 de OCTUBRE 2025: Predicciones para tu signo

Ciudad de México.- Este martes 28 de octubre de 2025 el universo tiene un mensaje especial para ti; conoce antes que nadie la predicción para tu signo que tiene la poderosa y única Nana Calistar. Descubre lo que te espera en el amor, la salud, el trabajo y el dinero y aprende a tomar las mejores decisiones. En TRIBUNA te presentamos lo que los astros tienen preparado para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Conoce aquí lo que dice tu pitonisa favorita de Internet.
- Aries
Deja de cargar con problemas ajenos, porque luego terminas tú con la culpa y los demás muy tranquilos. Este martes abre los ojos; hay alguien que te sonríe mucho, pero te envidia más de lo que crees.
- Tauro
No te dejes manipular por quien solo te busca cuando necesita algo. Vienen noticias que te van a cambiar el humor y podrían abrirte una oportunidad laboral. Suelta lo que ya no vibra contigo.
- Géminis
Andas pensando demasiado, y eso te está drenando la energía. Deja que las cosas fluyan, no todo se puede controlar. Una persona del pasado quiere volver, pero cuidado, trae el mismo veneno de antes.
- Cáncer
Te estás descuidando emocionalmente, mi cielo. Este martes dedícatelo, apapáchate y recuerda que quien no te valora, no merece tus lágrimas. Un dinero pendiente por fin se mueve.
- Leo
Tienes que volver a creer en ti, porque últimamente andas dudando hasta de tu sombra. Algo bueno llega si aprendes a soltar lo viejo. El amor te anda rondando con fuerza, y será alguien inesperado.
- Virgo
Tus pensamientos están manifestando más de lo que imaginas. Deja de atraer caos con tus miedos. Una persona de tu pasado laboral puede buscarte con una propuesta interesante.
- Libra
Tu corazón quiere paz, pero tu cabeza no deja de dar vueltas. No tomes decisiones impulsivas hoy, espera un poco. Cuida tu salud emocional y no cargues con la energía de gente tóxica.
- Escorpio
Este martes andarás con el magnetismo al mil, todos te van a querer cerca. Aprovecha para cerrar un ciclo que ya huele a final. Si alguien se alejó, dale las gracias: te hizo un favor.
- Sagitario
Tu energía anda potente, pero el estrés te está robando la sonrisa. No prometas lo que no piensas cumplir, y mide tus palabras con alguien que quieres, podrías lastimar sin querer.
- Capricornio
Deja el orgullo a un lado y acepta que también necesitas cariño. Algo que habías dado por perdido podría regresar, pero en una mejor versión. El dinero empieza a fluir, aunque lentamente.
- Acuario
Tendrás una conversación que te va a abrir los ojos, así que escucha con atención. Vienen cambios en tu entorno que te harán crecer. No temas soltar amistades que ya no te suman.
- Piscis
Estás sanando sin darte cuenta, aunque a veces duela. Este martes el universo te pide paciencia y fe. No corras detrás de nadie; quien te quiera, sabrá encontrarte.
Fuente: Tribuna del Yaqui