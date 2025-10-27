¿Hubo pleito? Geraldine Bazán así habla de su encuentro con Irina Baeva, tras drama por Gabriel Soto

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Geraldine Bazán, recientemente brindó una entrevista en la que sorprendió al responder esto al encuentro con Irina Baeva en un evento de Día de Muertos, después de su tan polémico y largo drama por Gabriel Soto, ¿acaso hubo pleito?. Como se recordará, se ha dicho que la actriz de Rusia, se metió en el matrimonio de los mexicanos al grabar Vino El Amor.

En Vogue México, año con año hacen evento en honor al Día de Muertos, y en esta ocasión, Bazán estuvo presente, al igual que Irina, quienes estuvieron cerca de encontrarse. En el encuentro con la prensa, la actriz de Corona de Lágrimas, se dijo feliz de poder ser parte de este momento: "Me encanta venir a esta gala, la verdad es que siempre puedes, me encanta sobre todo lucir diseños de talentos mexicanos, creo que es importante enaltecer nuestra cultura, muestras culturas, y recordar que esto es nuestra tradición más bonita".

Ante esto, quiso hablar de la importancia del 2 de noviembre para los mexicanos, y como es que ella cada honra a aquellos seres que se fueron antes que ella, y la manera en que ve la vida, destacando que todos deben de disfrutarla, porque lo único seguro, es que todos vamos a morir en algún momento: "Sí pongo ofrenda, a mi abuela, a la abuela de mis hijas también, afortunadamente no hemos tenido muchas pérdidas, a nuestra mascota Sammy. Yo digo que hay que disfrutar la vida, la muerte es el destino al que vamos, pero lo importante es como la vivimos".

¿Gabriel soto RETA a poncho de Nigris a una PELEA en el ring? ¿Quién crees que ganaría? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/GXbBwjBf0E — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 13, 2025

Al adentrarse a temas personales, le cuestionaron sobre su actual relación con el actor de Mi Camino Es Amarte, y solo pudo decir que toda la vida va a estar unida a él por sus hijas, y todo el tiempo siempre tratara de estar en paz para poder hacer que sus hijas crezcan con el mejor ejemplo y sean unas mujeres de bien en todo aspecto: "Somos un equipo para hacer unas hijas valientes, conscientes, amadas, felices, siempre".

Finalmente, cuando se le mencionó que estaba Baeva en el mismo evento, Bazán con una gran sonrisa y las palabras "Muchas gracias, los quiero", dejó en claro que a ella no le interesa saber absolutamente nada de la actriz originaria de Rusia y que no piensa hablar de ella bajo ninguna circunstancia, por lo que lanzó un beso a la cámara y simplemente se alejó del lugar sin más informes.

¡Geraldine Bazán se ENCONTRÓ con Irina Baeva, expareja de Gabriel Soto! Así reaccionó #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/ILFEzE2NH2 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui