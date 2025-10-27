¿Infidelidad en PXNDX? Exintegrante sugiere que su esposa estuvo con José Madero

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, el talentoso cantante regiomontano José Madero Vizcaíno se presentó junto a Christian Nodal en Monterrey, lo que volvió a poner a los medios de comunicación atentos a sus movimientos. Todo esto reavivó una vieja herida, pues, según el periodista Mich Rubalcava, la amistad entre el cantante de 45 años y su excompañero de banda, Arturo Arredondo, terminó debido a una dolorosa infidelidad.

Aparentemente, Arturo y su esposa Mónica solían ser bastante felices. Tras casarse, tuvieron un pequeño hijo, y debido a la estrecha relación entre ambos matrimonios, solían organizar citas dobles con José y su novia, Vicky. Rubalcava comentó: "Eran súper amigos, íntimos (…) Arturo se casó con Mónica después de muchos años de relación, tuvieron un hijo. Felices, salían en pareja: Mónica, Arturo, Pepe y su novia, Vicky".

Supuestos mensajes

Como si se tratara de una telenovela, quien detectó las señales extrañas fue Victoria, al percibir la cercanía inusual entre ambos hombres. Según el comunicador, ella fue quien envió a Arturo las supuestas conversaciones que evidenciaban el engaño. El conflicto llegó a tal punto que Madero tomó la difícil decisión de bloquear a todos y jamás volver a contactar a quien fue casi como un hermano.

La personalidad de internet contactó a la víctima, y la única respuesta que recibió fue que prefería mantenerse al margen, lo que deja la duda de si se trata de un rumor o de un hecho real que no desea revivir. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la postura de José Madero Vizcaíno, aunque nuestro medio de comunicación estará pendiente de cualquier novedad.

"¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe. No pretendo hacer una entrevista sobre eso", recalcó, para luego agregar que al final siempre sale la verdad absoluta: "No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos", aseveró, pidiendo privacidad para su familia como forma de cerrar este tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui