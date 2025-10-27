Luto en el cine: Muere a los 70 años el actor Björn Andrésen, 'El chico más bello del mundo'

Estocolmo, Suecia.- Björn Johan Andrésen, actor y músico sueco conocido por su participación en la famosa película Muerte en Venecia (1971), recibió el apodo de El niño más lindo del mundo cuando apenas tenía 15 años. En las últimas horas comenzó a trascender la noticia de su fallecimiento, a los 70 años. Según medios locales, el hecho fue confirmado por su hija y por los directores del documental sobre su vida, Kristina Lindström y Kristian Petri.

Su última aparición en el cine fue en Midsommar (2019), donde interpretó el papel de Dan, en una cinta bastante polémica que aborda temas como el duelo, la catarsis, la ruptura amorosa, el trauma, el abandono y la necesidad excesiva de pertenencia. Asimismo, participó en el cortometraje Bilskådaren (2022), que trata sobre un hombre llamado Peo, cuya gran afición es identificar coches.

La vida de Björn Andrésen

Su compleja experiencia en el mundo del espectáculo comenzó cuando el director Luchino Visconti recorrió Europa en busca del joven ideal para su próxima obra, Muerte en Venecia, basada en la novela de Thomas Mann. Su propósito era encontrar a alguien con una belleza deslumbrante, y finalmente halló al candidato perfecto en Estocolmo, a quien de inmediato le propuso el papel.

Björn Johan Andrésen con Luchino Visconti

De hecho, el propio Visconti, también reconocido por su conocimiento en ópera, fue quien lo nombró El chico más bello del mundo durante el estreno de la película, en la que tanto habían trabajado. Las primeras proyecciones se realizaron en Venecia el 1 de marzo de 1971 y en Londres ante la presencia de la reina Isabel II y su hermana, la princesa Ana. Lo que en aquel entonces parecía un sueño pronto se transformó en una pesadilla.

RIP Björn Johan Andrésen, such a brilliant artist with an equally beautiful soul, you will be missed pic.twitter.com/pX1hmX6Gig — Nick (@SunCrossTheLine) October 28, 2025

Lo que pocos sabían es que, durante el rodaje de Muerte en Venecia, Andrésen comenzó a presentar síntomas de depresión, lo que lo llevó a refugiarse en las drogas. A pesar del enorme éxito que obtuvo —pues llegó a cantar en Japón y se convirtió en inspiración para artistas de manga y anime—, su desdicha lo acompañó hasta la vejez, cuando volvió a aparecer en los reflectores, esta vez extremadamente delgado, con el cabello y la barba blancos.

Fuente: Tribuna del Yaqui