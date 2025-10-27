"Me angustia": Cazzu confiesa que teme que Christian Nodal tome acciones legales en su contra por Inti

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, recientemente ha brindado una entrevista en la que aseguró que sí teme acciones legales severas por parte de su expareja, el polémico cantante sonorense, Christian Nodal, sobre el tema de la custodia de Inti Nodal Cazzuchelli, su única hija en común, declarando que aunque sabe que ha hecho las cosas bien, le "angustia" las mentiras que puede decir.

En medio de los dimes y diretes entre los equipos legales de la intérprete de Nena Trampa y del cantante sonorense, la argentina ha decidido romper el silencio sobre la convivencia. Ante esto, al hablar para Sale el Sol, destacó que ha sentido muy amenazante la manera en la que el equipo de Nodal se quiere acercar y como un ataque lo que dicen, ya que son mentiras y ella puede comprobar que lo que dice es cierto: "Es muy extraño como hay gente que se atreve, sobre todo desde un lugar, hasta te diría amenazante, a aseverar cosas que son muy fáciles de comprobar".

De la misma manera, al ser cuestionada si es que temía que el esposo de Ángela Aguilar imponga cuestiones legales más fuertes sobre la custodia, declaró que no teme, pero que sí le da un poco de angustia, ya que ella confió inocentemente en que podrían haber llegado a acuerdos justos como adultos sin llegar a problemas legales: "Me angustia, porque siento que es algo que, inocentemente pensé que no iba a suceder, que no lo necesitábamos, porque yo me predispuse de todas formas posibles".

¡Cazzu planea TATUARSE la cara de su hija, INTI! ¿De quién te harías un tatuaje? ¡Te leemos! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/3mAB2CrXlj — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 27, 2025

La intérprete de Con Otra, aseguró que Nodal nunca ha realizado llamadas vía zoom, pero que no se opone si quiere hacerlo: "No hemos tenido tanta suerte, ojalá eso sí se recomponga y el vínculo finalmente pueda existir". Con respecto a que ella no respondió la solicitud actual para verse, destacó que no lo hizo porque jamás se avisó que era nuevo equipo legal del sonorense y no iba a arriesgarse a que fuera un extraño: "A nosotros se nos comunicó una persona que no conocíamos, no nos comunicaron que cambiaron de equipo legal, y eso fue un poco confuso".

Finalmente, señaló que todos han sido testigo de como está abierta a que padre e hija convivan, confirmando que en efecto, su pequeña convivió con sus abuelos, Christy Nodal y Jaime González, por lo que destaca que ella sabe bien que no le pueden acusar de nada malo con este tema: "Inti es muy fácil de acceder a Inti, ella pasó tiempo con su familia, es muy fácil encontrarla, y acceder a nosotros, obviamente no siento que sea una necesidad como tal mía, pero no hay nada que yo tenga miedo, para una acusación mía".

¿Cazzu con MIEDO por las acciones LEGALES Christian Nodal podría tomar sobre su hija, INTI?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/ZY07sWEK9r — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui