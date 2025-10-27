¿Murió Lety Calderón? Televisa se llena de luto con triste noticia y Galilea Montijo hace anuncio en 'Hoy'

Ciudad de México.- Durante las últimas horas, los fanáticos de las novelas de Televisa se han mostrado muy consternados debido a que en redes sociales se difundió la supuesta muerte de Lety Calderón, una de las estrellas más queridas del medio artístico mexicano. La lamentable noticia fue dada a conocer a través de un video donde aparece Galilea Montijo hablando, pero ¿realmente murió la protagonista de Esmeralda?.

La respuesta es no. Resulta que en TikTok se difundió un video hecho con inteligencia artificial (AI) donde la presentadora tapatía aparece informando que Lety murió durante un accidente doméstico. Debido a que el rumor le dio la vuelta al Internet de inmediato, la misma Galilea tuvo que salir a desmentir la información en la más reciente transmisión del programa Hoy, donde desmintió categóricamente los rumores sobre el supuesto fallecimiento de la actriz y pidió a los usuarios no dejarse llevar por videos falsos difundidos en internet.

Rapidísimo. Es un tema de Leticia Calderón. Cuidado porque no se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales", expresó Montijo al iniciar su mensaje.

La presentadora de 52 años explicó que el clip fue editado de manera engañosa, lo que provocó confusión y preocupación entre los seguidores de la exesposa de Juan Collado: "Es un video donde literal se me ve a mí diciendo que… dando la noticia que había muerto Leticia Calderón. La familia de Leticia Calderón, obviamente, asustadísima, pero es que lo dijo Galilea. Sí, pero se nota", comentó indignada.

Montijo insistió en que, al observar el material, es evidente que fue alterado digitalmente, aunque reconoció que el impacto emocional para sus seres queridos y fans de la actriz fue inevitable. "Tú ves el video y se nota que ahí hay algo extraño, pero el susto nadie te lo quita. Leti está bien, ya habló a la producción, te mandamos besos, Leti, todo está bien", añadió.

Tras la aclaración de Galilea, la propia Leticia Calderón utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una fotografía de su rostro acompañada del mensaje: "Estoy vivita y coleando. Excelente semana", subrayando que se encuentra en perfecto estado de salud y de buen humor ante las especulaciones.

En tanto que la conductora mejor pagada de Televisa también lamentó que se sigan creando contenidos falsos con el único fin de generar interacción. "No sean gachos los que inventan esos videos… Es que porque quieren vistas", dijo indignada. Finalmente, Montijo cerró su mensaje enviando un afectuoso saludo a la famosa y reiterando su molestia por la situación.

No está padre. Besos, Lety Calderón", recalcó 'La Gali'.

Fuente: Tribuna del Yaqui