No puede ni caminar: Filtran VIDEO de Christian Nodal al salir ebrio de concierto; guardias lo sacan

Monterrey, Nuevo León.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, una vez más está en el centro del escándalo, debido a que en redes sociales se ha filtrado un video, en el que se ve claramente que no puede ni caminar bien, debido a que estaba en completo estado de ebriedad tras concierto en Monterrey, mientras que los guardias lo sacaron casi en brazos para llevarlo a su auto.

No es un secreto para nadie que el creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, es alguien que tiene un problema con el alcohol, pues en varias ocasiones se le ha captado en estado inconveniente en sus conciertos, bebiendo a lo largo de este, además, que él mismo ha dicho que en varias ocasiones ha mencionado que no oculta que es una persona a la que le gusta echarse sus tragos o unas cervezas.

Por este motivo, ha sido criticado y señalado como alcohólico en muchas ocasiones, pero el cantante sigue sin prestar mucha atención a dichos comentarios, afirmando que no tiene un problema como la gente dice, sino que solo disfruta de la bebida, pero no así como lo quieren hacer ver. Pero ahora, una vez más se ha visto envuelto en una serie de señalamientos por su manera de consumir bebidas alcohólicas.

Esto debido a que tras su concierto en la ciudad de Monterrey, fue captado al momento en el que sale del recinto en el que dio el concierto, mientras que varios elementos de seguridad lo escolta, pero uno de ellos lo está sosteniendo para que pueda llegar a su auto, ya que parece que si lo suelta terminaría por caerse o caminar de manera errática, mientras que a su alrededor hay fans gritándoles y él los saluda.

Como era de esperarse, las criticas a este video no se han hecho esperar en redes sociales, y hay quienes afirman que Nodal nunca podrá dejar de beber, porque supuestamente, estaría en dicha situación ya que no ama realmente a su esposa, Ángela Aguilar, y está tomando más para olvidar a su verdadero amor del pasado, que para muchos se trata de Belinda. Hasta el momento, los esposos no se han pronunciado al video, y no se espera una respuesta pronto.

Cabe mencionar que actualmente, el tema del alcohol, sino que también se encuentra en medio de severas criticas ante las nuevas declaraciones de Cazzu, en las que afirma que tiene pruebas para demostrar que Nodal no paga una pensión justa y que no convive con su hija.

Fuente: Tribuna del Yaqui