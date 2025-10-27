¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360 y La Ventaja? Avances de este lunes 27 de octubre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azueles podrían seguir dominando ante los rojos, especialmente en el premio más importante para los atletas, la Villa 360, ya que según los spoilers de este lunes 27 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de las comodidades de la casa grande, y el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los azules están decididos a no dejar que los rojos sigan creciéndose y sigan consiguiendo puntos, por lo que una vez más, habrá gritos e insultos de ambas partes, y las competencias van a estar rodeadas por intensas tensiones entre los participantes.

Por otro lado, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta quinta semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de los hombres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 2 de noviembre, van a ser los azules por quinta vez consecutiva, dejando a los rojos una vez más con un mal sabor de boda.

Los Azules están contentos por haber metido a 3 rojas al duelo de eliminación, y cortarles su pequeña buena racha a los Rojos, sin embargo a la hora de la eliminación, siempre pierden a su integrante.



Exatlón México a las 7:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/TlctKrHwGp — Exatlón México (@ExatlonMx) October 27, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes de redes sociales, serán los del equipo de Koke Guerrero, quienes nuevamente se mantengan en las comodidades de la Villa 360, en el inicio de la quinta semana de esta tercera temporada, tras haber pasado un fin de semana en las barracas, y el haber perdido a Karen sería su mayor motivación.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos comenzarían la quinta semana en la Villa 360 y los azules en las Barracas.

Esta noche los esperamos a las 7:00 PM. en #ExatlónMéxico, ambos equipos se disputarán lo más preciado, las comodidades de la Villa 360. uD83CuDFE1 Nos vemos por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/TQnymprDCr — Exatlón México (@ExatlonMx) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui