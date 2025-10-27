Tristes vacaciones: Susana Zabaleta revela es víctima de extorsión y de robo; le vaciaron su casa

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Susana Zabaleta, decidió interrumpir sus vacaciones para comunicarse con sus seguidores a través de Instagram y contarles que fue víctima de una extorsión que le arrebató varios objetos de gran valor sentimental y económico. Además de expresar su pesar por lo sucedido, aprovechó para advertir a la gente sobre la importancia de mantenerse vigilantes ante este tipo de delitos.

El pasado domingo 26 de octubre por la tarde, la actriz de melodramas como Fuego en la Sangre, publicó un clip en sus historias de la mencionada red social, para explicar que inicialmente fue ella quien recibió un mensaje extraño con intenciones de extorsionarla. No obstante, quien terminó siendo engañada fue la trabajadora doméstica que labora en su casa, lo que permitió que los ladrones se llevaran pertenencias de valor.

En la grabación, la novia del comediante Ricardo Pérez comentó que estaba disfrutando de su tradicional descanso anual en octubre cuando un mensaje de una persona desconocida despertó sus sospechas. Inmediatamente trató de comunicarse con la mujer que se encontraba en su hogar para asegurarse de que no hubiera ningún problema. Desafortunadamente, al tener noticias, descubrió que sus sospechas eran ciertas y que los delincuentes ya habían logrado engañar a su empleada. Según explicó, los responsables se apoderaron de todos los objetos de valor que había en su vivienda.

Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa. Y lo quiero decir porque no es la primera vez que me pasa", detalló Zabaleta.

uD83DuDEA8 #Alerta | Autoridades confirman robo en casa de Susana Zabaleta en Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México



La trabajadora del hogar fue engañada por teléfono y entregó objetos de valor. La #SSC ya investiga y revisa cámaras de vigilancia. #LaPatrona uD83CuDFE0#SusanaZabaleta… https://t.co/OlMquCMaa1 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 27, 2025

En el mismo video, la soprano confesó que en otras etapas de su vida también ha sido víctima de hurtos e intimidaciones: "Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar y pagar, y pagar". Después del incidente, la intérprete publicó otro video acompañada del comediante, en el que comentó que su jornada, que había comenzado de forma positiva y luego se tornó complicada por la extorsión, cerró con una velada agradable en el teatro. También expresó que se encuentra en proceso de recuperación emocional.

De un día que amaneció increíble, maravilloso y luego se convirtió en un terror y luego se convirtió en una maravilla porque (Ricardo) me trajo a la ópera. Estoy triste, pero contenta", concluyó la artista.

Hasta ahora, la actriz no ha ofrecido información adicional sobre el incidente ni ha confirmado si presentará una denuncia formal por lo sucedido mientras estaba fuera del país. En cuanto a Ricardo Pérez, este ha preferido mantenerse en silencio respecto al tema, aunque todo indica que ha estado junto a Zabaleta brindándole apoyo durante este difícil momento.

uD83DuDEA8ROBO EN CASA DE FAMOSA | Mientras SUSANA ZABALETA vacaciona con RICARDO PÉREZ, delincuentes saquearon su casa uD83DuDE31



“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa.”



Lo mismo le pasó a la CHAPOY, cuya… pic.twitter.com/aUfcfxsRLE — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui