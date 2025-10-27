(VIDEO) Rosalía y Björk revolucionan las redes con 'Berghain', adelanto del disco 'LUX'

Ciudad de México.- Rosalía Vila Tobella, mejor conocida como Rosalía, sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva canción Berghai. En esta ocasión, presentó una colaboración inesperada con nada menos que Björk Guðmundsdóttir y el productor estadounidense Yves Tumor. A continuación, como siempre en TRIBUNA te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema.

Se trata del primer adelanto de su próximo álbum titulado LUX, que se estrenará el 7 de noviembre. De acuerdo con información disponible en línea, el disco fue coproducido por Rosalía, junto con Noah Goldstein, Jake Miller y Sir Dylan. La disquera Columbia Records, perteneciente a Sony Music, ofreció un adelanto de lo que se puede esperar de este proyecto que ya tiene a millones de internautas entusiasmados.

"El disco abarca desde una suave introspección hasta una arrolladora potencia cinematográfica, equilibrando intimidad y grandeza en un mundo que se siente a la vez profundamente personal y de escala ilimitada", señaló la compañía, que también estuvo a cargo de Motomami (2022), considerado actualmente el segundo álbum más exitoso de la artista, con aproximadamente 80 mil copias vendidas.

El nuevo estreno de Rosalía

'Berghai'

La pieza audiovisual, con una duración cercana a los tres minutos, incluye arreglos de cuerdas interpretados por la Orquesta Sinfónica de Londres. Rosalía alterna versos en alemán y español, mientras que a mitad de la obra aparece Björk y casi al final se suma Sean Bowie. La dirección estuvo a cargo de Nicolás Méndez, y todas las escenas fueron grabadas en Varsovia, Polonia.

Tan solo en la plataforma de YouTube, la producción supera los dos millones de reproducciones y acumula más de 16 mil comentarios. Entre ellos, destaca uno que resume el sentir de muchos de sus seguidores: "Es una de las pocas artistas que realmente se esfuerza por evolucionar musicalmente y traspasar los límites. Me quedé sin palabras. ¡Guau!", comentó el usuario @presstheless.

