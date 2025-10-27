(VIDEO) Rosalía y Björk revolucionan las redes con 'Berghain', adelanto del disco 'LUX'

Ciudad de México.- Rosalía Vila Tobella, mejor conocida como Rosalía, sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva canción Berghai. En esta ocasión, presentó una colaboración inesperada con nada menos que Björk Guðmundsdóttir y el productor estadounidense Yves Tumor. A continuación, como siempre en TRIBUNA te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema.
Se trata del primer adelanto de su próximo álbum titulado LUX, que se estrenará el 7 de noviembre. De acuerdo con información disponible en línea, el disco fue coproducido por Rosalía, junto con Noah Goldstein, Jake Miller y Sir Dylan. La disquera Columbia Records, perteneciente a Sony Music, ofreció un adelanto de lo que se puede esperar de este proyecto que ya tiene a millones de internautas entusiasmados.
"El disco abarca desde una suave introspección hasta una arrolladora potencia cinematográfica, equilibrando intimidad y grandeza en un mundo que se siente a la vez profundamente personal y de escala ilimitada", señaló la compañía, que también estuvo a cargo de Motomami (2022), considerado actualmente el segundo álbum más exitoso de la artista, con aproximadamente 80 mil copias vendidas.
'Berghai'
La pieza audiovisual, con una duración cercana a los tres minutos, incluye arreglos de cuerdas interpretados por la Orquesta Sinfónica de Londres. Rosalía alterna versos en alemán y español, mientras que a mitad de la obra aparece Björk y casi al final se suma Sean Bowie. La dirección estuvo a cargo de Nicolás Méndez, y todas las escenas fueron grabadas en Varsovia, Polonia.
Tan solo en la plataforma de YouTube, la producción supera los dos millones de reproducciones y acumula más de 16 mil comentarios. Entre ellos, destaca uno que resume el sentir de muchos de sus seguidores: "Es una de las pocas artistas que realmente se esfuerza por evolucionar musicalmente y traspasar los límites. Me quedé sin palabras. ¡Guau!", comentó el usuario @presstheless.
