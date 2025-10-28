Adiós Erik Rubín: Revelan identidad del nuevo galán de Andrea Legarreta; sería conductor del programa 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace casi 3 años que la conductora Andrea Legarreta anunció formalmente su separación de Erik Rubín, con quien compartió 22 años de matrimonio y tiene dos hijas: Mía y Nina. Desde febrero de 2023, que ambos artistas compartieron la noticia con el público, la presentadora estrella de Televisa ha sido involucrada con diversos personajes, sin embargo, ella ha aclarado que no ha tenido una pareja formal.

Sin embargo, en horas recientes se comenzó a rumorar que Andy, de 54 años, podría estar iniciando una nueva etapa sentimental junto a uno de sus compañeros del programa matutino Hoy. La periodista Inés Moreno abordó el tema en su canal de YouTube Inés Moreno TV, donde señaló que todo apunta a que el nuevo interés romántico de Legarreta sería el coach Luis Carlos Origel, quien también forma parte del equipo del programa producido por Andrea Rodríguez.

El rumor de que Andrea y el entrenador podrían ser pareja arrancó luego de que ambos asistieran juntos a la boda de la hija de Martha Carrillo, una de las amigas más cercanas de la presentadora. En su cuenta de Instagram, la también actriz de telenovelas compartió imágenes del evento en las que aparece acompañada por Origel, quien además es sobrino del periodista Juan José 'Pepillo' Origel.

Este muchacho ya lo habíamos visto con Andrea, es el entrenador que sale en Hoy, (es) sobrino de Origel. Me habían dicho que todos en el foro murmuran que esta parejita es real", manifestó la comunicadora.

Sobrino de Pepillo Origel sería pareja de Andrea Legarreta

Conjuntamente, Moreno comentó que ha recibido información según la cual Andrea Legarreta "se le ha visto muy contenta cuando él está ahí (en el set), que se les ha visto agarraditos de la mano". A esto se suma la boda de la hija de Martha Carrillo, ya que "ella sale retratada con él". "Puede ser que Andrea Legarreta ya encontró a su colágeno", añadió la comunicadora.

Como se recordará, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel fueron vinculados sentimentalmente desde octubre de 2024, cuando ambos fueron captados juntos durante un concierto de Alejandro Fernández en La Plaza México, también conocida como la Plaza de Toros. Después de que surgieran los rumores, Andy negó el romance afirmando que Origel era "un amigo muy querido". Además, resaltó que lo conoce desde hace más de una década y lo considera "de las personas más lindas que he conocido en mi carrera".

Fuente: Tribuna del Yaqui