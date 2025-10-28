¿Ángela Aguilar, molesta? Así reaccionaría a Christian Nodal ebrio en concierto; enviaría indirecta a Cazzu

Ciudad de México.- Una vez más el polémico cantante de regional mexicano, Christian Nodal, está dando de que hablar, después de que fue captado ebrio en concierto en el que enviaría indirecta a Cazzu. Ahora, en redes sociales se han dedicado a filtrar como reaccionaría su esposa, la también cantante mexicana, Ángela Aguilar al momento de que se dieron cuenta que estaba pasado de copas.

El pasado 26 de octubre, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, dio un concierto en la ciudad de Monterrey, en el que fue captado al momento en el que sale del recinto en el que se presentó, mientras que varios elementos de seguridad lo escolta, pero uno de ellos lo está sosteniendo para que pueda llegar a su auto, sin embargo, el público presente ya había visto su comportamiento errático desde el momento en el que estaba sobre el escenario.

Esto debido a que después de que salieran a la luz los videos de como salía apoyado en los guardias, en redes filtraron otros videos del concierto, en el que lanzó un mensaje que dicen es una indirecta para la intérprete de La Cueva, por el contenido de sus palabras: "La música no tiene precio. La familia y los buenos corazones no tienen precio. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, que no les dejen llevar qué ver... están hablando afuera. Lo que importa es lo que hay desde dentro".

¡No podía ni caminar! Captan a Christian Nodal en un estado inconveniente en un concierto.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/rbrKhkrob4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 28, 2025

Pero eso no fue todo, sino que más adelante, volvería a referirse a dicho tema de Cazzu, dejando en claro que aunque no es perfecto, no es el único con ese problema, ya que todos los seremos humanos son imperfectos y han cometido errores y el que no, que tire la primera piedra: "El que sea perfecto, que tire la primera puta piedra. ¡Monterrey! Yo los amo y mis palabras van con hue... y van con mi pu... corazón".

Tras estos desplantes, en X, anteriormente conocido como Twitter, filtraron momentos de como la hija menor de Pepe Aguilar a escuchar los comentarios de su esposo, de pasar de estar risueña se buscó cubrir un poco el rostro, como si tratara de ocultarse de la cámara para que no vieran su reacción o que supuestamente estaba avergonzada de las actitudes de su esposo.

uD83CuDFA4 Christian Nodal ofreció un controvertido concierto en Monterrey que provocó un amplio debate en redes sociales por su conducta sobre el escenario.



uD83EuDD74uD83CuDF7A Durante la presentación en el escenario, Nodal fue objeto de observación por parte del público presente y los internautas.… pic.twitter.com/jOrSzgDjvy — Pulso Latam (@PulsoLatam) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui