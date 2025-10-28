Chris Evans se convierte en papá: Da la bienvenida a su primer hijo con su esposa Alba Baptista, en Massachusetts

Ciudad de México.- Chris Evans y Alba Baptista se convierten en papás tras dos años de matrimonio, el actor, de 44 años, y su esposa, de 28, le dan la bienvenida a su primer hijo juntos, según reportó el tabloide estadounidense, 'TMZ'. La noticia fue difundida el martes 28 de octubre, 2025, tras conocerse que la pareja fue vista recientemente paseando con un cochecito de bebé en una zona residencial de Massachusetts.

Registros consultados por 'TMZ' indican que el nacimiento ocurrió el sábado 25 de octubre de 2025, en un hospital local. Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre el nombre o sexo del bebé, fuentes cercanas a la familia confirmaron que tanto los padres como el recién nacido se encuentran "felices y saludables".

La pareja, que ha mantenido su vida privada con gran discreción, no ha emitido declaraciones públicas ni compartido imágenes del recién nacido. Este es el primer hijo tanto para Evans como para Baptista. No se ha informado cuántos meses duró el embarazo al momento del parto ni si fue programado, pero rumores sobre una posible gestación circularon desde julio de 2025, cuando un comentario del padre de Baptista en un post de Día del Padre generó especulaciones: "Tu turno está por llegar", escribió Luiz Baptista, interpretado por fans como una pista sutil.

Chris Evans, de 44 años, es reconocido mundialmente por su papel como 'Steve Rogers', el 'Capitán América' del Universo Cinematográfico de 'Marvel', que interpretó desde 'Captain America: The First Avenger' (2011) hasta su despedida en 'Avengers: Endgame' (2019), contribuyendo a más de 11.400 millones de dólares en taquilla global. Además de superproducciones, ha participado en filmes como 'Knives Out' (2019), 'Gifted' (2017), 'The Gray Man' (2022) y 'Ghosted' (2023). En los últimos años, ha expresado su deseo de alejarse del foco mediático para enfocarse en su vida personal y proyectos más íntimos, como su reciente cameo en 'Deadpool' & 'Wolverine' (2024) como 'Johnny Storm' de 'Fantastic Four'.

Alba Baptista, de 28 años, es una actriz portuguesa nacida en Lisboa el 10 de julio de 1997, conocida por su papel protagónico como 'Ava Silva' en la serie 'Warrior Nun' de Netflix (2020-2022). Hablante de portugués, inglés, español, francés y alemán, debutó en su país natal con 'Jardins Proibidos' (2014-2015) y ha trabajado en producciones europeas como' A Impostora' (2016), 'Filha da Lei' (2017), A 'Criação' (2019), 'Jogo Duplo' (2019) y 'Patrick' (2017). Su carrera internacional despegó en 2020 con 'Warrior Nun', y desde entonces ha sido reconocida por su talento y versatilidad en películas como 'Mrs. Harris Goes to Paris' (2022) y 'Borderline' (2023), además de su rol en 'Mother Mary' (2024) junto a Anne Hathaway y Michaela Coel.

El romance entre Evans y Baptista comenzó en el verano de 2021, posiblemente durante el rodaje de 'The Gray Man' en Praga, aunque no fue confirmado públicamente hasta noviembre de 2022, cuando fueron vistos tomados de la mano en Central Park. En enero de 2023, Evans compartió en Instagram un video casero con momentos divertidos junto a Baptista, como bromas y caminatas con su perro Dodger.

La pareja se casó el 9 de septiembre de 2023 en una ceremonia privada en una finca de Cape Cod, Massachusetts, con la presencia de familiares y amigos cercanos, incluyendo a Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner del elenco de Marvel. Evans reveló en una entrevista con GQ en 2023 que aprendió portugués para proponerle matrimonio, describiéndolo como un gesto romántico para conectar con su herencia.

La noticia del nacimiento coincide con rumores persistentes sobre un posible regreso de Evans al universo Marvel en 'Avengers: Doomsday' (2026), aunque el actor los desmintió en enero de 2025 a Esquire, afirmando: "Eso no es verdad… Estoy felizmente retirado". Mientras tanto, Evans parece estar disfrutando de una nueva etapa como padre, lejos de los reflectores y centrado en su familia, alineado con sus declaraciones previas sobre su ansiedad por formar una familia con Baptista.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México