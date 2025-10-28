Chris Evans ya es papá, Dulce María anuncia embarazo y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, la mejor opción es ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos; en este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en el medio artístico. En la edición de hoy martes 28 de octubre, conoce los detalles sobre el nacimiento del primer hijo de Chris Evans.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Dulce María anuncia su segundo embarazo

La cantante Dulce María sorprendió a sus fans al dar a conocer que se encuentra embarazada de su segundo hijo. La exintegrante del grupo RBD compartió la emocionante noticia protagonizando la edición de noviembre de la revista Marie Claire México.

Rosalía colabora con Yahritza y Su Esencia

En próximos días, la cantante Rosalía estrenará su nuevo álbum titulado LUX. Además de estrenar un tema en colaboración con, ahora se sabe que la intérprete española convocó a Yahritza y Su Esencia para realizar en conjunto el tema La Perla.

Chris Evans ya es papá

Se filtró que el querido actor Chris Evans y su esposa, la actriz Alba Baptista, le dieron la bienvenida a su primer hijo el sábado pasado. Hasta el momento, se desconoce el nombre y el género del recién nacido.

Tribuna Top 3: Espectáculos que no te puedes perder, presentado por Maja ¡Las mejores notas del entretenimiento llegan a Tribuna Top 3! Maja trae los tres espectáculos imperdibles que están dando de qué hablar. uD83CuDFADhttps://t.co/HZUB8kGmGa#TribunaTop3 #Espectáculos #MajaPresenta pic.twitter.com/XMwSXe4lb4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui