Conflicto entre Fuerza Regida y su disquera Rancho Humilde genera demanda millonaria

Ciudad de México.- Rancho Humilde presentó una demanda en septiembre acusando a la banda de violar su contrato discográfico al realizar unilateralmente funciones para otros artistas y firmar contratos de presentaciones en vivo con 'Apple Music' y 'Live Nation'. Fuerza Regida contrademandó un mes después, alegando que el sello independiente retuvo millones de dólares en regalías y trató de "sabotear" su éxito, incluso excluyéndolo de las presentaciones a los Premios Grammy Latinos.

Los reclamos legales, que ahora se ventila en un tribunal federal, revela una ruptura profunda entre la banda y la disquera que los impulsó desde 2018. Según Rancho Humilde, el contrato original les otorgaba participación en todas las ganancias por grabaciones y giras. La petición enumera 27 canciones que habrían violado ese acuerdo, como 'Qué Onda' con Calle 24 y Chino Pacas, y 'Modo Capone', colaboración con Pacas y Drake que alcanzó el No. 11 en 'Hot Latin Songs'.

Fuerza Regida. Créditos: Internet

Rancho Humilde afirma que ha sufrido pérdidas superiores a los 15 millones de dólares por regalías, anticipos y acuerdos no autorizados. "Rancho Humilde ha sufrido daños, incluyendo, pero no limitado a, regalías perdidas, anticipos, tarifas, participación de mercado y otras compensaciones… La cantidad exacta de los daños está sujeta a prueba en el juicio, pero supera los 15 millones de dólares", señala la demanda.

Por su parte, Fuerza Regida sostiene que la disquera incumplió el contrato al bloquear auditorías, retener grabaciones maestras y desviar ganancias de giras mediante "acuerdos clandestinos". En su contrademanda, acusan a Rancho Humilde y a Jimmy Humilde de una "malversación financiera sistemática" y de emprender una "campaña maliciosa de sabotaje activo diseñada para destruir las relaciones profesionales y oportunidades de carrera [de Fuerza Regida] dentro de la industria del entretenimiento".

ALERTA DE DRAMA !!!!? uD83DuDE31: El CEO de Rancho Humilde, Jimmy Humilde, ha llamado a Codiciado por no pagar a los ex miembros de su antiguo grupo musical Grupo Codiciado y supuestamente demandar a Jimmy. ¿Qué piensas? uD83EuDD14 pic.twitter.com/e9FY5HG0BE — CORRIDOS TUMBADO NEWS uD83CuDFB6 (@CorridosNews1) October 28, 2025

Entre las acusaciones más graves, la banda asegura que Rancho Humilde pidió a Sony que los eliminara de las presentaciones para las nominaciones al 'Latin Grammy' 2024, a pesar de ser uno de los actos más vendidos del año. También afirman que Jimmy Humilde envió "mensajes de texto amenazantes e intimidantes" al jefe de música latina de Apple para "descarrilar" la grabación de su concierto en vivo en Ciudad de México.

Fuerza Regida exige al menos 25 millones de dólares en daños. Su abogado, Kenneth D. Freundlich, declaró en entrevista para Billboard: "Rancho Humilde y Jimmy Humilde han participado durante años en un descarado autoenriquecimiento, beneficiándose a expensas de nuestro cliente Fuerza Regida". Y añadió: "La demanda de mala fe en la corte estatal de Rancho contra Fuerza fue la gota que rebasó el vaso".

Jimmy Humilde. Créditos: X

Hasta el momento, Rancho Humilde no ha respondido públicamente a las acusaciones. Esta batalla legal se suma a otro proceso presentado por el artista Codiciado, quien también acusa al sello de infringir su propiedad intelectual al formar el grupo 'Los Codicia2' sin su consentimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México