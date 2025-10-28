Drama en TV Azteca: Analu Salazar arremete contra panelista de 'La Granja VIP' por ataques a Sandra Itzel

Ciudad de México.- Una vez más se desata el drama en TV Azteca, debido a que la famosa periodista del espectáculo, Analu Salazar, recientemente empleó sus redes sociales para arremeter severamente en contra de la presentadora mexicana, Linet Puente, que actualmente se desempeña como una de las panelistas de La Granja VIP, a causa de los adjetivos que usó para atacar a Sandra Itzel.

Como se sabe, además de que Rey Grupero acusara de ser una "mosquita muerta" a su excompañera del reality show Inseparables, y que Ferka la tachara de solamente hacerse la víctima para hacer que el público le diera simpatía y votaran por estas declaraciones. Sin embargo, quién también, de manera inesperada se unió a estos ataques, fue Puente, usando el término 'pick me girl', que es una mujer que hace de todo para tener la atención de los hombres.

Ante esto, la presentadora de Ventaneando recibió mucha crítica, a lo que en sus redes sociales se defendió, haciendo ilusión que no deberían censurar la libertad de expresión. Por este motivo, Analu, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, le mandó un contundente mensaje, en el que afirma que la libertad de expresión no da luz verde para atacar a los demás: "Linet Puente, el discurso de odio no es opinión, ni libertad de expresión. Raro que señales discriminación mientras la ejerces. Como comunicadora deberías de saberlo".

uD83DuDCA5uD83EuDD4A LINET PUENTE vs SANDRA ITZEL



LINET PUENTE llamó “pick me” a #SandraItzel en televisión nacional uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23



Hasta dio la definición de “pick me” uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/GbjoHFUoXb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 22, 2025

De la misma manera, declaró que el adjetivo que usó es un ataque, que no se usó antes dentro de dicho reality, por lo que declaró que lo más seguro es que lo viera en redes sociales y lo copiara para tener la aprobación del público usando su mismo discurso en la emisión: "El adjetivo 'pickme girl' no ha sido dicho dentro de La Granja VIP. Así que si no estas ocupada viendo lo que dicen en redes porque aseguras estar enfocada en el juego, me parece coincidencia que copies ese discurso".

Finalmente, la presentadora de Dulce y Picosito, le dijo de manera contundente que no debería de darse la libertad de solo atacar a los participantes por ser parte del panel de críticos, señalando que deberían de cuidar más a sus participantes, en vez de ser ellos los que los hundan y fomenten el odio: "El hecho de que ser críticos no nos da derecho de lapidar a los participantes. Cuiden su formato y sean profesionales".

. @LinetPuente el discurso de odio no es opinión, ni libertad de expresión.

Raro que señales discriminación mientras la ejerces.

Como comunicadora deberia de saberlo.

El adjetivo “pickme girl” no ha sido dicho dentro de #LaGranjaVIP . Así que si no estas ocupada viendo lo que… — Analu Salazar (@Ana1uSalazar) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui